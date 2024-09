A- A+

CORRIDA Corrida dos Morros teve treino solidário no Morro da Conceição, nesse sábado(7) 3ª edição da Corrida dos Morros será dia 24 de novembro no Morro da Conceição

Os embaixadores da 3ª edição da Corrida dos Morros realizaram um treino solidário no Morro da Conceição. Além de se prepararem para a prova oficial, marcada para o dia 24 de novembro, participaram de uma ação social, doando alimentos.

Há uma semana, o Morro da Conceição vive um processo de reconstrução após o trágico desabamento do teto do santuário. O incidente deixou a comunidade abalada, com a perda de duas vidas e feridos, trazendo à tona a necessidade de apoio e solidariedade.

Treino Solidário / Foto: Caio Vila Verde

Os comerciantes locais aprovaram a realização do treino solidário, enxergando nele uma oportunidade de revitalização da área e fortalecimento da comunidade, como Fátima Silva, que vende alimentos no entorno da praça

"É muito importante ter esses treinos e as pessoas subirem o morro. A gente quer esse carinho, quer os visitantes. A gente gosta de ver esse lugar cheio de vida.” .

Para Eliz Rosa, da Agência Prensa, organizadora do evento, a Corrida dos Morros vai além de uma atividade esportiva.

“Nosso objetivo é integrar esporte, cultura e responsabilidade social, oferecendo aos participantes uma experiência única em um cenário icônico, como o Morro da Conceição, ao mesmo tempo em que levamos alguns projetos e oportunidades para a comunidade local”, ressaltou.

A 3ª Corrida dos Morros em 24 de novembro, com percursos de 1.6 km, 4 km e 8 km. Unindo esporte, cultura e solidariedade no Morro da Conceição e no bairro do Ibura. A concentração será às 05:30, na Praça do Morro da Conceição, com largada às 06:30. As inscrições estão abertas no site www.corridadosmorros.com.br.

Serviço:

Corrida dos Morros 2024

Data: 24 de novembro de 2024

Local: Praça do Morro da Conceição, Recife

Horário de largada: 06:30 (concentração a partir das 05:30)

Percursos: 1.6 km, 4 km e 8 km

Inscrições: www.corridadosmorros.com.br

