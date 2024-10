A- A+

INCLUSÃO Cursos de inclusão profissional para pessoas com deficiência iniciam na Fundação Altino Ventura A aula inaugural do programa de inclusão profissional para PCDs será nessa segunda-feira(14). A previsão é atender até 150 pessoas ao longo de 12 meses, oferecendo aos participantes a oportunidade de vivenciar na prática o empreendedorismo

O Programa de Inclusão Profissional para Pessoas com Deficiência, do Centro Especializado em Reabilitação da Fundação Altino Ventura (FAV) inicia nesta segunda-feira, dia 14, a partir das 9h, as primeiras turmas do Programa Trabalho e Renda Acessível.

O programa de inclusão profissional para pessoas com deficiência espera atender até 150 pessoas em 12 meses. É uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (SEDEPE).

O programa de inclusão profissional para pessoas com deficiência, busca oferecer qualificação profissional e empreendedora, além de serviços de intermediação de mão de obra e orientação gerencial para pequenos negócios, beneficiando pacientes, seus familiares e cuidadores.

A necessidade de criar a iniciativa foi identificada por meio de pesquisas realizadas junto ao público da FAV, que mostraram o potencial para inserção no mercado de trabalho e a demanda por qualificação em áreas de alta demanda.

“O Programa Trabalho e Renda Acessível reflete nosso compromisso com a inclusão social e o desenvolvimento profissional dos nossos pacientes”, destacou a Dra. Liana Ventura, Presidente do Conselho Curador da FAV.

Os participantes terão a oportunidade de participar de feiras de Economia Popular e Solidária, vivenciando na prática o empreendedorismo. Esta é uma chance única para promover a inclusão social e profissional de pessoas com deficiência.

O Programa Trabalho e Renda Acessível oferece cursos em áreas como gastronomia, beleza, moda e marketing digital, além de palestras sobre empreendedorismo e gestão.

O programa de inclusão profissional para pessoas com deficiência inclui serviços itinerantes como a Casa do Trabalhador, para cadastramento no SINE, e o Espaço Bora Empreender, que oferece orientação para pequenos negócios e MEI.

SERVIÇO::

Data: 14 de outubro (segunda-feira)

Horário: 9h

Local: Auditório - 3º andar do Ed. Inácio Cavalcanti, Av. Maurício de Nassau, 2075 - Iputinga, Recife/PE

