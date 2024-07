Cursos gratuitos para setor da Moda são abertos em Pernambuco

A- A+

Estão abertas as inscrições para as formações promovidas pelo Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções em Pernambuco (NTCPE), através do Marco Pernambucano da Moda e da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, voltadas para o setor de Moda. Os cursos gratuitos acontecem mensalmente, com o objetivo de fomentar ainda mais a indústria pernambucana do segmento, capacitar profissionais e fortalecer a gestão dos negócios.



Para o mês de julho, as formações serão realizadas em onze cidades, em três regiões: Olinda, atendendo municípios da Região Metropolitana do Recife; Caruaru, Gravatá, Brejo da Madre de Deus, Riacho das Almas, Cupira, Panelas, Jataúba, Passira e Limoeiro, no Agreste; e Gameleira, na Mata Sul do Estado. As atividades começam a partir da sexta-feira, dia 5, e o cronograma de dias e horários está disponível no site https://ntcpe.org.br.



Em Olinda, serão realizados o Curso Avançado de Corte e Costura, do dia 15 ao dia 26, das 8h às 12h; e o Curso de Desbloqueio de Processo Criativo na Moda, com encontros nos dias 29 e 30, das 8h às 17h. Para garantir vaga, o interessado deve acessar o site https://ntcpe.org.br.



Em Caruaru, o NTCPE firmou parceria com a Prefeitura de Caruaru para a realização dos cursos. Na sede do Núcleo, há vagas para o Curso de Noções de Custos Industriais para Confecções, com aulas do dia 15 ao dia 18, das 18h às 22h. O Curso de Costura Industrial Polivalente em Tecido Plano Básico, vai ser no período de 15 a 30 de julho, das 13h às 17h. Neste mesmo período, acontece o Curso Básico de Manutenção de Máquinas de Costura, das 18h às 22h. Os interessado devem acessar o site https://ntcpe.org.br.



Ainda em Caruaru o Curso Básico de Manutenção de Máquinas de Costura (de 15 a 30, das 13h às 17h) e o Curso de Corte e Costura para Iniciantes (de 8 a 12, das 13h às 17h), o Curso de Corte e Costura para Iniciantes (de 8 a 12, das 13h às 17h, no Centro de Qualificação Profissional do Salgado) e o Curso de Modelagem Plana – módulos I e II (de 15 a 26, das 8h às 17h, no Centro de Qualificação Profissional do Rosanópolis). Os interessados devem se inscrever nos locais dos cursos.



Em Gravatá, há vagas para duas turmas do Curso de Modelagem Plana – Módulos I e II, que acontece de 29 de julho a 9 de agosto, no Centro Vocacional Tecnológico (CVT Gravatá). As aulas da tarde serão das 13h às 17h, e as da noite das 18h às 22h. As inscrições são feitas no local.

A cidade de Brejo da Madre de Deus vai ser contemplada com duas turmas do Curso Básico de Costura Industrial Polivalente em Tecido Plano, que será realizado no período de 15 a 26 de julho. O horário da tarde é das 13h às 17h e o da noite é das 18h às 22h. A reserva de vagas deve ser feita no Centro Vocacional Tecnológico (CVT Brejo da Madre de Deus).



Em Riacho das Almas, as inscrições são para duas turmas do Curso Básico de Costura Industrial Polivalente em Tecido Plano, que acontece de 29 de julho a 9 de agosto, das 13h às 17h e das 18h às 22h, respectivamente. O local é o Centro de Qualificação de Riacho das Almas, onde também é feita a reserva de vagas.

Na cidade de Cupira, vai ter o Curso Básico de Costura Industrial Polivalente em Tecido Plano, de 15 a 26, das 13h às 17h, e o Curso Avançado de Costura Industrial Polivalente em Malha, de 15 a 26, das 18h às 22h. As inscrições são feitas no Centro Vocacional Tecnológico – CVT Cupira.



Em Panelas, o Curso de Corte e Costura para Iniciantes, de 22 a 26, das 13h às 17h; o Curso Básico de Costura Industrial Polivalente em Malha, a ser realizado de 15 a 26, das 18h às 22h; e o Curso Básico de Manutenção de Máquinas de Costura, nos dias 5, 6, 12, 13 e 20 de julho, das 13h às 22h (sextas-feiras) e das 8h às 17h (sábados). As aulas serão na sede do Programa Máquina que Gira.

Jataúba terá o Curso de Modelagem Plana (módulos I e II) e o Curso Básico de Costura Industrial Polivalente em Malha, ambos de 29 de julho a 9 de agosto, das 13h às 17h, no Centro Vocacional Tecnológico – CVT Jataúba.



Passira vai ser contemplada com o Curso de Costura Industrial Polivalente em Tecido Plano, de 15 a 26, sendo o módulo avançado das 13h às 17h e o módulo básico das 18h às 22h. Aulas no Centro Vocacional Tecnológico – CVT Passira. Em Limoeiro, as vagas são para o Curso Avançado de Costura Industrial Polivalente em Malha, de 15 a 26, das 18h às 22h. Inscrições e aulas no Instituto Padre Luis Cecchin.

E em Gameleira, os cursos de Costura Polivalente em Malha (Básico) e de Modelagem Plana (módulos I e II), acontecem de 15 a 26, das 8h às 12h e das 13h às 17h, respectivamente, no Centro de Treinamento de Gameleira.



O NTCPE disponibiliza canais de contato para que as pessoas interessadas em participar das formações possam tirar dúvidas e/ou obter mais informações sobre os cursos. Um deles é o site institucional https://ntcpe.org.br. Há ainda o perfil oficial no Instagram (@marcopemodantcpe) e o número de Whatsapp (81) 3448-0993.

Veja também

HISTÓRIA Confederação do Equador: Pernambuco inicia celebração do bicentenário