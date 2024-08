A- A+

COLESTEROL Dia Nacional do Combate ao Colesterol Dados do Ministério da Saúde apontam que as doenças cardiovasculares são a primeira causa de mortalidade no Brasil, com 300 mil mortes anuais

O dia nacional do combate ao colesterol comemorado no dia 8 de agosto foi criado com o objetivo de conscientizar e prevenir as pessoas contra o colesterol alto, um dos fatores que mais contribuem para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.

Dados do Ministério da Saúde apontam que essas doenças são a primeira causa de mortalidade no Brasil, com 300 mil mortes anuais, cerca de 40% da população brasileira tem o colesterol elevado. Já dados de 2022 da Organização Pan-Americana de Saúde mostram que as Doenças Cardiovasculares (DCV) são a principal causa de morte nas Américas. Intimamente ligado aos hábitos e estilo de vida (com exceção da hipercolesterolemia familiar) todo aumento na taxa de colesterol tem como causa fatores exógenos.

A adoção de hábitos saudáveis como melhora na alimentação e adoção de uma rotina de exercícios físicos regulares são as principais mudanças para quem quer fazer o controle da doença. O colesterol alto é algo muito sério e que aumenta os riscos de desenvolvimento para doenças cardíacas. Por isso, procure reavaliar os seus hábitos e o seu estilo de vida que deve ser ativo e saudável..

É importante lembrar que é preciso apostar sempre em uma dieta balanceada, composta de verduras, legumes, alimentos integrais com redução de açúcares, frituras, gorduras saturadas e trans, pois a alimentação é uma peça-chave para baixar o colesterol ruim do organismo. Outro fator de risco, são as bebidas alcoólicas que se consumidas em grande quantidade e com muita frequência são estopins para o aumento do colesterol.

Para falar mais sobre o assunto, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com o médico cardiologista Domingos Sávio Melo que frisou a importância de se manter o colesterol nos níveis corretos.

“O colesterol ele é importante para o nosso corpo, nós não podemos ficar sem colesterol, pois ele controla a produção de hormônios, por exemplo. Então os níveis de colesterol são necessários, mas o que é mais necessário é que esses níveis estejam sob controle. Ele é prejudicial porque pode ficar depositado nas artérias provocando o envelhecimento arterial e aí aumentando o risco de infarto e de derrame cerebral, então é muito importante que nós tenhamos o controle sobre isso”





O especialista explicou sobre os tipos de colesterol e seus níveis ideais



“Basicamente nós dizemos que o chamado de LDL colesterol, esse é um colesterol ruim, é aquele que se deposita nas artérias provocando ateromatose que é a doença arterial e nós temos o colesterol bom que é o famoso HDL colesterol, esse tem a função de retirar o colesterol ruim da circulação e transforma-lo em bile para que seja jogado fora pelo intestino. Então, quanto mais controle nós temos do LDL colesterol que é o ruim, é melhor. O valor ideal desse colesterol é que ele esteja abaixo de 130 para a população que não tem nenhum problema de coração e abaixo de 70 para a população que tem um risco maior, ou seja aquelas pessoas que já são hipertensas ou são diabéticas. Já para o colesterol bom, o HDL colesterol o nível ideal é que no homem ele esteja acima de 50 e na mulher ele estima ele esteja acima de 55”





