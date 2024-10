Diabetes: como controlar e viver bem

A- A+

A diabetes é uma doença crônica caracterizada pela alta concentração de glicose no sangue devido à incapacidade do organismo de produzir ou absorver insulina adequadamente. Existem quatro tipos principais: Diabetes Tipo 1, Diabetes Tipo 2, Diabetes Gestacional e Diabetes Infantil. Cada tipo tem suas particularidades, mas todos compartilham o mesmo cuidado com o controle do nível de açúcar no sangue.



Os sintomas da diabetes incluem sede excessiva, fome, cansaço, visão embaçada e feridas que demoram a cicatrizar. O diagnóstico é feito por meio de exames como Hemoglobina Glicada (HbA1c), teste de tolerância à glicose e exame de sangue em jejum. O tratamento envolve medicamentos, mudanças no estilo de vida e acompanhamento médico regular com um endocrinologista.



Embora não tenha cura, é possível ter uma boa qualidade de vida com diabetes crônica. Dicas importantes incluem: alimentação equilibrada, exercícios regulares, monitoramento constante do nível de glicose e adesão ao tratamento prescrito. A conscientização e o controle da doença são fundamentais para evitar complicações. Diabetes é uma condição gerenciável com atenção e disciplina.



Nesta quarta-feira (30) a endocrinologista Paula Aragão, participou do Canal Saúde na Rádio Folha 96,7 FM e conversou com o âncora Jota Batista sobre os problemas da diabetes e como conviver bem com a doença.



Você pode acompanhar a entrevista completa acessando os players abaixo.



A endocrinologista Paula Aragão frisou a importância de perceber os principais sintomas da diabetes



“A Diabetes é uma doença que demora para ser diagnosticada porque ela não dá sintoma por um bom tempo, mas os sintomas são bem característicos, muita sede, muito xixi e perda de peso”

Endocrinologista Paula Aragão. Foto: Divulgação



A médica Paula Aragão também alertou os pré-diabéticos a ficarem mais atentos

“Mesmo os pré-diabéticos têm um risco maior de eventos coronarianos, como infarto e AVC, então é muito importante que esse paciente também seja acompanhado”





