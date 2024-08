Dificuldade para engravidar?

A- A+

Quando um casal está com dificuldades de engravidar, 35% das causas de infertilidade estão associadas a problemas femininos. Há outros 35% relacionados à infertilidade masculina e em 20% a causa da infertilidade são problemas que acometem os dois parceiros. Entre os distúrbios femininos mais comuns que podem afetar a fertilidade feminina, estão a endometriose, síndrome dos ovários policísticos, infecções por doenças sexualmente transmissíveis e as doenças tubárias.

A Síndrome dos Ovários Policísticos é uma das doenças mais frequentes na idade reprodutiva. Nessa síndrome há alterações hormonais que causam problemas na ovulação e na regularidade do ciclo menstrual, dificultando a gravidez. Assim, os ciclos menstruais têm intervalos mais longos e há sintomas como acne, oleosidade de pele e crescimento aumentado de pelos no corpo.

A Endometriose é outra doença que pode dificultar a gravidez. Nessa doença, o endométrio (tecido que reveste a parte interna do útero) é alterado e se prolifera para outras áreas além do útero, podendo inclusive alterar a qualidade dos óvulos e afetar os ovários.

Essas duas patologias são tratáveis, assim como outras que podem causar infertilidade. Com assistência médica adequada, a maioria dos casais pode vencer esses obstáculos e realizar o sonho de formar uma família.

Mas vale lembrar que atualmente, a idade da mulher é um dos principais fatores associados à dificuldade de gravidez. Isso porque, após os 35 anos, a quantidade e qualidade dos óvulos diminui progressivamente.

Para abordar o tema com mais detalhes, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com a médica ginecologista, especialista em fertilização, Altina Castelo Branco, da Artfértil, no Recife, que deu um panorama geral da situação.

Médica ginecologista, especialista em fertilização, Altina Castelo Branco. Foto: Divulgação

“Hoje a gente vê que a fertilidade está caindo ao longo dos anos por vários motivos, entre eles a alimentação com mais produtos químicos, além de mais estresse e as mulheres também estão deixando para engravidar mais tarde, então a gente tá vendo que por mais que a gente tenha mais qualidade de vida e a gente tenha uma maior longevidade, a fertilidade está em sentido oposto, estamos vendo cada vez mais as mulheres menstruando mais cedo, mas também com menopausa mais cedo e se atribui a tudo isso, ao estilo de vida”

A especialista falou da importância de se planejar com antecedência

“Infelizmente é difícil a gente reverter algumas situações, hoje em dia com os alimentos e o estresse e a vida é mais corrida, e também para uma mulher querer engravidar aos 25 hoje é complicado o que era uma realidade há 40 anos atrás, mas pelo menos o que a gente pode fazer é diagnosticar algum problema cedo para que essa mulher tenha a informação e programe a sua fertilidade do mesmo jeito que a gente programa a contracepção. Então se ela pensa em ter um filho, tem esse projeto, é importante ela fazer uma avaliação do estoque de óvulos dela através de ultrassom”

Ficou interessado? Ouça o podcast completo acessando o player abaixo.





