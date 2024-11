A- A+

TEATRO 'Doidas e Santas', com Cissa Guimarães, estará no Teatro do Parque nos dias 15, 16 e 17 de Novembro O espetáculo é livremente inspirado no livro de Martha Medeiros e aborda os dilemas da mulher moderna

Vista por mais de 500 mil pessoas desde a sua estreia e encenada mais de mil vezes no Brasil e mesmo em países da Europa, a comédia romântica “Doidas e Santas” chega a Recife para encerrar a sua turnê comemorativa de 10 anos, com três únicas apresentações. Nos dias 15, 16 e 17 de novembro, o Teatro do Parque será o palco da história de Beatriz, interpretada por Cissa Guimarães, uma psicanalista casada com Orlando (Giuseppe Oristanio), um homem machista e turrão que não tolera a ideia da separação. As sessões acontecem sexta e sábado, às 20h; e domingo, às 17h.

“Doidas e Santas” é idealizado por Cissa Guimarães, tem texto de Regiana Antonini e direção de Ernesto Piccolo. Completa o elenco a atriz Josie Antello, que interpreta a tríade de personagens (irmã, mãe e filha) que representam “as mulheres da vida” de Beatriz. O texto é livremente inspirado no livro homônimo de Martha Medeiros.

“É uma alegria estar em Recife! O público vai se emocionar com as alegrias, as desilusões e os anseios da Beatriz. A trajetória dessa mulher cria uma identificação imediata com muitas pessoas. Através dela, o público se emociona, vira cúmplice e até confidente das suas inquietações e amores”, diz Cissa.

“Doidas e Santas” se consagrou como um verdadeiro fenômeno teatral. Rodou por mais de 22 cidades no país e, com tantos anos em cartaz, a peça marcou diversos momentos da vida de Cissa, que idealizou o espetáculo quando completou 50 anos. A atriz e apresentadora do novo Sem Censura, revela que sempre desejou levar à cena um trabalho que expressasse as inquietações da mulher moderna, tais como maternidade, realização profissional e pressão estética.

“A Martha tem o talento de poetizar o cotidiano, e o público se vê nas personagens. É uma comédia romântica que a gente faz de verdade, que tem muito a ver com a realidade. Tenho certeza de que as pessoas saem do teatro pensando”, avalia.

Foto: Paulo Pepe/ Casa da Photo

Já a direção de Ernesto Piccolo procurou trabalhar conceitos como a quarta parede, inserindo o público no espetáculo, e utilizando também o cenário para contar a história. Assim, a plateia participa de cada um dos dilemas, sofre e se alegra, junto a Beatriz.

A montagem completou 10 anos em abril de 2020 e, devido à pandemia de covid-19, a turnê comemorativa está sendo realizada somente agora. Ela já passou por Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Niterói, Belém, Fortaleza, João Pessoa e Natal, e agora chega a Recife.

SINOPSE: Uma mulher, prestes a completar 60 anos, divide com o público seus anseios, desejos, dúvidas e amores. Em crise conjugal, Beatriz compartilha, reflete, chora e ri em uma comédia que revela com leveza os anseios da mulher moderna.

SERVIÇO:

Doidas e Santas

Datas: 15, 16 e 17 de novembro

Local: Teatro do Parque - R. do Hospício, 81, Recife - Pernambuco

Horários: sexta e sábado (dias 15 e 16), às 20h; e domingo (dia 17), às 17h

Valores: R$60 (meia-entrada) e R$120 (inteira)

Vendas antecipadas: Sympla

Telefone: (81) 99488-6833

Livre.



