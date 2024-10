Dores na coluna: um ciclo prejudicial para a saúde mental

As dores na coluna são um dos principais fatores que afetam a saúde mental das pessoas, gerando um ciclo prejudicial de sofrimento. Estudos indicam que 8 em cada 10 indivíduos enfrentarão problemas na coluna ao longo da vida, e essa condição não se limita ao desconforto físico. O impacto emocional é significativo, pois a dor crônica pode levar ao desenvolvimento de transtornos como ansiedade e depressão, dificultando a qualidade de vida.

A relação entre dores na coluna e saúde mental é alarmante. A limitação de mobilidade causada pela dor pode resultar em isolamento social e queda na autoestima. A dependência de outras pessoas para atividades cotidianas acentua o estresse emocional, criando um ciclo vicioso que agrava tanto a dor quanto a saúde mental. A conscientização sobre essa conexão é crucial para buscar soluções eficazes.

Prevenir as dores na coluna é essencial para proteger a saúde mental. Manter uma postura correta, praticar exercícios regulares e adotar uma alimentação saudável são medidas fundamentais. Além disso, pausas para alongamento e descanso durante o trabalho ajudam a aliviar a tensão.

Para falar com mais detalhes sobre a relação de dores na coluna e a saúde mental, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou com o neurocirurgião especialista em coluna e membro da Sociedade Norte-Americana de Coluna, Cláudio Falcão.



Ficou interessado? Acompanhe a entrevista completa acessando os players abaixo.



O especialista em coluna Cláudio Falcão deu mais detalhes sobre a relação entre dores na coluna e saúde mental

“As pessoas que sofrem com dores na coluna, essas que tem dores por mais de três meses a chance delas desenvolverem um quadro de ansiedade generalizada um quadro depressivo é maior que 50%”



O médico também alertou sobre o risco de entrar em um ciclo vicioso e acabar não procurando ajuda médica.