Edinho Queirós lança "Flores Tropicais" em homenagem a Carlos Fernando

Em bate-papo na Rádio Folha 96,7 FM nesta quinta-feira (30), o cantor e compositor Edinho Queirós lançou, em primeira mão, o EP “Flores Tropicais,” que chegará às plataformas de streaming dia 7 de fevereiro. O projeto traz seis faixas que destacam a pluralidade do artista e como um todo presta homenagem a Carlos Fernando.

“Flores Tropicais” traz duas faixas dedicadas ao compositor caruaruense, falecido em 2013, que trouxe com o seu projeto Asas da América a renovação do frevo pernambucano. A faixa “Beijo de Sal” foi composta em parceria com o próprio Carlos Fernando, além de Herbert Azzul. A outra faixa é “Carlos Fernando” que conta com as participações de Geraldo Nunes e Wallyson Santos.

O frevo de bloco “Retalhos de um Tempo” evoca a nostalgia do Recife Antigo e menciona lugares icônicos como a Sorveteria Gemba, o Cine Art-Palácio, Trianon e o restaurante Buraco de Otília. A música, que já nasceu clássico, transporta os ouvintes para tempos e espaços marcantes da história do Recife.

Edinho Queirós é natural de Macau, cidade do sal no Rio Grande do Norte. Veio para o Recife em 1983 para integrar o grupo Alcano, famoso por animar bailes nos clubes, como era o costume da época. Foi no Alcano, segundo Edinho, que ele perdeu o medo de cantar. O artista conta que aqui em Recife ele começou a acompanhar e ouvir as orquestras de frevo da cidade regidas pelos grandes maestros: Duda, José Menezes, Ademir Araújo e entregou-se ao ritmo.

"A música me move. Aqui no Recife faço o que amo, o que está no meu coração. Gosto das raízes culturais pernambucanas. A música para mim é espiritual e por isso é eterna”, declara Edinho Queirós.

“Flores Tropicais” também celebra o Tropicalismo. Ainda participam do novo projeto os músicos e compositores Don Tronxo e Eriberto Sarmento. O projeto como um todo presta homenagem a Carlos Fernando, celebrando e contribuindo para a preservação e renovação do frevo. "Beijo de Sal" terá um videoclipe que está em produção, com lançamento previsto para breve. Para acompanhar todas as novidades sobre "Frevos Tropicais" e o videoclipe de "Beijo de Sal", siga Edinho Queirós no Instagram

