Eleições Jaboatão 2024: Clarissa quer maior programa de pavimentação da cidade

A candidata à Prefeitura de Jaboatão Clarissa Tércio (PP) declarou que vai realizar o “maior programa de pavimentação” na cidade. Além disso, prometeu construir hospitais, ampliar o horário de funcionamento de postos de saúde e implantar escolas de tempo integral. No entanto, ao registrar as propostas, Clarissa preferiu não apresentar números.

“Quando a gente estava montando o programa de governo eu disse: não vou colocar número, porque isso é uma enganação, não tem como a gente dizer, o que a gente sabe é que Jaboatão precisa de mudança, de ruas asfaltadas, tirar nosso povo da lama. A gente não quer falar de números, mas está prometendo que vai fazer”, afirmou a candidata em entrevista à Rádio Folha FM 96,7.

Clarissa Tércio prometeu, ainda, ampliar o efetivo e armar a Guarda Municipal, criando um grupo de elite para cuidar dar mais sensação de segurança na cidade. Quando perguntada se o armamento da Guarda Municipal geraria mais violência, a postulante tranquilizou prometendo um bom treinamento.

“Na Guarda Municipal, a gente tem apenas 250 agentes, isso é pouco para uma cidade que tem 644 mil munícipes. A gente precisa fazer cumprir a lei 13.022 que fala sobre o efetivo da Guarda. Hoje, Jaboatão precisava ter aproximadamente 1200 homens pela lei. 90% da Guarda Municipal reclama que quer ser equipada e quer se armar. Quando a gente fala de armar, não é algo do dia para a noite, a gente precisa passar um tempo, treinar. Tento tranquilizar, porque quando a gente fala de armar é com compromisso e responsabilidade. Eu quero ter a nossa ROTA que é uma tropa de elite dentro da nossa Guarda Municipal, é a Ronda Ostensiva de Táticas Avançadas, que vai ter um papel diferente, mais combativa para passar mais segurança”

Ao falar de saúde, Clarissa citou que o Centro de Parto Normal não atende a necessidade das mulheres da cidade, e prometeu criar uma maternidade no local, além do Hospital da Mulher, com especialidades médicas como ginecologia, mastologia, entre outras. A candidata anunciou também que vai implantar o teleatendimento, ampliar o horário de funcionamento de postos de saúde e contratar mais profissionais.

“A gente está trazendo uma iniciativa que vi em Florianópolis, o teleatendimento. É um conjunto de ações, a gente precisa de mais médicos, eu quero estender até 20h o atendimento dos postos de saúde e quando a gente estende o atendimento tem que contratar mais profissionais de saúde. A gente vai também organizar as filas através do aplicativo e contato pelo Whatsapp”, declarou Clarissa.

Clarissa Tércio também foi questionada sobre a possibilidade de realização do aborto em hospitais da cidade, caso seja prefeita. Ela afirmou que respeita a lei, mas afirmou que vai continuar “lutando pela vida”.

“Defendo a vida desde a concepção. Independente da escolha da mulher, eu vou continuar falando sobre vida. Eu vou governar para todos, serei a prefeita de todos, e eu tenho que compreender o contexto da forma que tudo acontece. Sou uma cumpridora da lei, respeito a lei. Vou garantir a maternidade da mulher para que toda mulher de Jaboatão que tiver alguma dúvida sobre o prosseguimento da sua gestação possa repensar o seu posicionamento”, defendeu.

A ex-deputada federal pontuou também que a população de Jaboatão não está preocupada com quem é aliado de Lula ou de Bolsonaro. A postulante, que se assume bolsonarista, afirmou que tem conversado com pessoas de todas as ideologias.

“Quando eu ando por Jaboatão não vejo o povo preocupado com Bolsonaro ou com Lula, o povo está preocupado com os problemas de Jaboatão. O povo está preocupado com o emprego, saneamento, infraestrutura, as mulheres estão preocupadas com a merdendas dos seus filhos na escola, com as saunas de aula, porque é quente. Independente se você é do partido A,B ou C, meu partido é Jaboatão, eu serei sua prefeita”, assinalou.

No campo da educação, a candidata propôs a abertura de mais escolas em tempo integral, citando os benefícios para os alunos e para os pais. Ela aproveitou ainda para falar sobre inclusão de mulheres no mercado de trabalho.

“O número de escolas em tempo integral necessário seria o que suprisse todos os nossos adolescentes e jovens de Jaboatão. Eu proponho ampliar as escolas de tempo integral. Eu sei os benefícios, a criança tem alimentação, reforço, as mães podem trabalhar e deixar os seus filhos alí naquele tempo de manhã e de tarde. A escola em tempo integral garante que a mulher ter independência. Números não tenho, não vou mentir para o povo de Jaboatão dizendo que vou fazer 30, 50. Quero que o povo entenda o que é possível e o que a gente vai fazer de verdade", pontuou.



