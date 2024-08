Eleições Jaboatão 2024: Elias Gomes afirma que aceita votos dos bolsonaristas

A- A+

O candidato à Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, Elias Gomes (PT), declarou que não vai investir na polarização como estratégia para a disputa eleitoral e que tem conversado com eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Não vou entrar nesse debate colocando Lula ou Bolsonaro, porque eu quero governar para todos. Agora, tenho apoio do presidente da República, e quero esse apoio para vencer as eleições, mas aceito votos de bolsonaristas, tem muita gente que votou em Bolsonaro, continua votando, e que eu tenho dito: eu preciso de você, preciso de todos”

O ex-prefeito do Cabo de Santo Agostinho, e de Jaboatão, também se disse disposto a procurar os opositores caso vença a eleição.

“A questão central é o enfrentamento dos problemas e buscar as soluções. Eu disse até que queria, se for eleito prefeito, procurá-los (os opositores), independente de serem bolsonaristas ou não, para pedir ajuda para Jaboatão”, afirmou o candidato.

Na sabatina realizada na Rádio Folha FM 96,7, Elias Gomes explicou seu ingresso no Partido dos Trabalhadores e relatou ter sido convidado pelo prefeito do Recife, João Campos (PSB) para concorrer pelo PSB, mas preferiu o partido do presidente da República por uma questão histórica.

“João Campos, o prefeito melhor avalido do Brasil me convidou para ir ao PSB, e eu poderia estar disputando pelo PSB numa zona de conforto, mas eu tinha conversado com o PT e eles tinham me sondando, e eu disse: João, eu quero terminar a minha vida pública por onde comecei, eu comecei na militância de esquerda contra a ditadura, e eu quero estar no PT, e quero teu apoio para uma frente ampla. Estou acolhido de forma confortável”

Questionado sobre suas propostas para saúde do município, Elias Gomes citou a Maternidade Rita Barradas como uma obra deixada com 70% de execução em sua última passagem no comando de Jaboatão e que não foi completada pela atual gestão. O postulante pretende transformar a unidade no Hospital da Mulher de Jaboatão e prometeu também, reforçar a rede de atenção básica à saúde, criar centros de especialidades médicas e centros para crianças com autismo.

“Nós vamos garantir uma cobertura de 100% do Programa de Saúde da Família. A gente tem que buscar Secretaria Estadual, Ministério da Saúde, voluntários, cadastrar todos os médicos da cidade, fazer um grande enfrentamento para zerar as filas de consultas e filas de atendimento de exames e cirurgias primárias, de competência dos municípios. Além disso, vamos criar dois centros especializados em atendimento médico. Vamos trabalhar também com um diagnóstico muito comum hoje que são as crianças com autismo, elas estão desassistidas na cidade”, prometeu.

No campo da segurança pública, o postulante declarou que pretende apostar num conjunto de ações que vão desde a prevenção à repressão, mas não garantiu que vai armar a Guarda Municipal quando questionado sobre a possibilidade. Elias Gomes afirmou que, se houver necessidade, apenas uma parte do efetivo da Guarda receberá o armamento.

“Se essa questão do armamento for necessária em algum momento, seria como uma parte apenas e não o todo, seria um pelotão de choque para ajudar em certas situações, mas não vai ser com armas, terão que ser com políticas públicas para enfrentar a violência. Com armas tem a Polícia Militar e outras instâncias. Se os Guardas Municipais dizem: a gente está desprotegido, vamos procurar a tecnologia, arma que não é letal, chega e imobiliza o camarada, é tecnologia, é conhecimento, é forma de defesa, e se arma for necessário em algum pelotão específico, vamos discutir com eles”, pontuou Gomes.

Elias Gomes apresentou ainda a proposta de elevar o número de escolas em tempo integral no município das atuais 13 unidades para 30. Ele afirmou que os Governos Estadual e Federal já disponibilizam recursos para a ampliação. O candidato pretende, com isso, proporcionar acesso à música, artes, literatura e cultura juntamente com o currículo básico da educação.

“A nossa proposta é ampliar a rede de escolas em tempo integral, estamos propondo 30 escolas, isso é plenamente possível, há incentivo do Governo Federal, do Estadual, porque esta é a forma de a gente tirar a criançada da rua e estar na escola aprendendo cidadania. Num turno, ela está trabalhando o currículo básico, no outro turno acesso a música, a dança, às artes, à literatura, cidadania”, explicou.

Ao ser perguntado sobre o que pretende fazer na área da infraestrutura, Elias Gomes destacou que a macrodrenagem da cidade será a sua prioridade, se for eleito. Além disso, obras nas áreas de risco e um programa de obras pequenas na periferia estão no radar do candidato.

“Os planos de macrodrenagem, que deixamos prontos, vamos encaminhar todos para o Governo Federal para buscar financiamento. Onde for necessário, no Governo Federal, no Banco Interamericano de Desenvolvimento, nos bancos de financiamento do Mercosul, nós vamos buscar recursos e vamos enfrentar a questão das barreiras e vamos criar um programas na periferia, o POP, são as pequenas obras de escadarias, de pequenas ruas”, prometeu o petista.

