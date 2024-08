Eleições Jaboatão 2024: Mano Medeiros promete chegar a 30 escolas em tempo integral

A- A+

Mano Medeiros (PL), prefeito de Jaboatão dos Guararapes e candidato à reeleição, prometeu nesta quarta-feira (28) aumentar de três para trinta o número de escolas em tempo integral no município. O candidato foi o segundo a participar da sabatina com os concorrentes à Prefeitura do Município promovido pela à Rádio Folha FM 96.7. A sabatina foi comandada pelo âncora Jota Batista e pela colunista de política da Folha de Pernambuco, Betânia Santana, com a participação da editora-adjunta de Política da Folha, Pupi Rosenthal. Mano Medeiros assumiu a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes após a renúncia do então prefeito Anderson Ferreira (PL), que deixou o executivo municipal para concorrer ao Governo de Pernambuco em 2022.

“Hoje temos três escolas de tempo integral, mas planejamos passar para 30 no próximo ano. Temos que ampliar nossa rede de ensino”, explicou o candidato. Ainda no tema, Mano defendeu que a nota da educação jaboatanense é 10: “Já fomos premiados, em nível internacional, pelo programa Jaboatão Prepara. A rede municipal de ensino de Jaboatão é uma referência. De 2020 pra cá nós já contratamos quase 3 mil profissionais, é um investimento muito grande na educação. A educação de Jaboatão é nota 10”.

Em relação à infraestrutura, o candidato do PL foi questionado sobre o preparo para novas eventuais situações como a ocorrida em 2022, quando as chuvas causaram a morte de 64 pessoas no Jardim Monte Verde após a queda de uma barreira no local. Mano, que tinha acabado de tomar posse como prefeito à época, reconhece que a situação ainda preocupa.

"Um terço da população de Jaboatão vive em área de riscos. Não vai ser Mano em dois anos que vai mudar essa situação. É uma realidade que a gente tem que entender. Estamos discutindo com o Governo Federal uma política habitacional, dentro do Minha Casa Minha Vida, que tire pessoas das áreas de risco. Temos limitações orçamentárias. Quisera eu ter recurso financeiro necessário para tirar toda a população das áreas de risco", disse o prefeito.

Ainda na área administrativa, o candidato comentou sobre um dos temas que vêm pautando as eleições deste ano que é sobre armar ou não a Guarda Municipal.

“O papel de polícia é do Governo do Estado, mas a prefeitura tem que fazer sua parte. Defendo que a Guarda Municipal tem que ser armada para o profissional ter um instrumento de defesa pessoal, mas a guarda não vai ter papel de polícia”. Entre as ações na área da segurança, ele explicou que já garantiu a iluminação, com LED, em 98% do município e a instalação de 200 câmeras de monitoramento que serão integradas ao comando da PM.

Em relação à área de saúde, Mano Medeiros informou que pretende concluir o projeto previsto para o local onde hoje já funciona o Centro de Parto Natural do município e que vai ser transformado em um hospital da mulher e da criança.

“A obra já está em andamento. O hospital está com perspectiva de ser entregue até o final do primeiro semestre de 2025”, disse o prefeito. “Estamos ampliando nossa rede para mais quatro unidades de saúde e teremos horários estendidos até o fim do ano”, comentou.

Mano lembrou que, politicamente, esta será a primeira eleição em que será testado diretamente na urna e se mostrou confiante com o resultado:

"Tenho feito trabalho corpo a corpo, vivendo Jaboatão junto da população jaboatanense e a população tem demonstrado esse desejo que eu continue como prefeito".

Perguntado sobre a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro, do seu partido, que esteve em Pernambuco em agosto, Mano disse que não participou da agenda do político por orientação jurídica.

“Não participei da agenda com Jair Bolsonaro por recomendação do meu jurídico para não antecipar campanha. Mas não há desgaste nenhum na relação. O presidente Bolsonaro faz parte do partido que eu faço, mas quem quer que seja o presidente da República ou governador, temos que fazer pontes”, disse Mano Medeiros.

Sobre um eventual apoio da governadora Raquel Lyra, o prefeito disse que ainda pretende conversar com a tucana para saber até que ponto ela vai aderir à campanha.

"Sou candidato pelo PL e tenho uma base de 10 partidos que me apoiam. A base é forte, sólida. Temos feito uma articulação muito boa. Eu estou animado com esse apoio todo e temos uma perspectiva de eleger uma quantidade grande de vereadores da minha base”, declarou o prefeito.

Ouça a sabatina completa com Mano Medeiros acessando o player abaixo.

