SABATINA RÁDIO FOLHA Eleições Olinda 2024: Izabel Urquiza afirma que polarização "dificulta as coisas" Candidata do Partido Liberal é apoiada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que a visitou em Agosto Por Anthony Santana

A candidata a prefeita de Olinda pelo Partido Liberal, Izabel Urquiza, declarou que não vai investir na polarização na disputa pelo comando da cidade. A postulante foi a segunda entrevistada da série de sabatinas da Rádio Folha FM 96,7, com os candidatos a prefeito do município.

“Neste momento meu compromisso é com Olinda. Não vou entrar no debate de polarização que dificulta as coisas e muitas vezes não permite que as pessoas tratem das questões que estão agora em discussão. Temos problemas na saúde, educação, segurança. O que a gente pode fazer para melhorar a condição de Olinda, qual o trabalho que vai resolver a situação do cidadão. Acho que o debate agora é esse”, afirmou a candidata.

Na sabatina comandada por Jota Batista e pela colunista de política Betânia Santana, com participação do cientista político Hely Ferreira, a postulante apresentou suas propostas para as principais áreas de atuação da gestão pública.

Na saúde, prometeu assegurar o funcionamento do que já existe na atenção básica, e a médio e longo prazo, pretende investir através de emendas parlamentares e parcerias com o Governo Estadual.

“Eu tenho que cumprir minha obrigação de melhorar o atendimento da atenção básica e não posso estar criando novas estruturas sem o compromisso de que elas tenham eficiência. Assumindo a Prefeitura em janeiro, a gente precisa olhar essas estruturas que estão aí, ver o que pode melhorar e potencializar o trabalho feito nelas. A médio prazo, trabalhar por emendas parlamentares, fazer parceria com o Governo do Estado, mas o foco em janeiro vai ser estruturar a rede”, enfatizou.

Questionada sobre o armamento da Guarda Municipal, Urquiza afirmou que é uma discussão nacional e acredita que deve haver uma orientação conjunta sobre o assunto.

A candidata, no entanto, defende a criação de um grupo de elite dentro do órgão de segurança para cuidar do Sítio Histórico de Olinda. Ela se disse contra armar pessoas sem distinção.

“A gente defende um projeto de grupos de elite, como em São Paulo, para a questão, por exemplo, da área histórica. O Sítio Histórico de Olinda precisa de um tratamento diferenciado, não só porque é local de visitação, mas porque é gerador de emprego e renda. Outra coisa, sãos os índices de feminicídio aumentando no Brasil e no estado, então a gente precisa ter um efetivo qualificado. Agora, temos um compromisso, não é armar as pessoas indistintamente. Sou contra isso, a gente tem que ter cautela, fazer isso passo a passo”, defendeu a liberal.

Na educação, Izabel Urquiza pretende estruturar as creches existentes hoje na cidade e investir na construção de novas unidades em parceria com o Governo do Estado.

Ela ressaltou o desafio de manter as unidades de ensino no primeiro ano de funcionamento e planeja equilibrar as contas públicas da cidade para viabilizar essa manutenção.

“Eu preciso fazer um trabalho com o Governo do Estado em que ele se responsabilize por esse primeiro ano e a partir daí a gente consiga que o Governo Federal banque o restante. Por óbvio, estruturando as contas municipais, a gente tem condições de definir melhor porque vai ter o dinheiro municipal para bancar esse primeiro ano. Hoje, Olinda precisa de suporte externo, mas se a gente estruturar as contas públicas, investir mais, fizer um trabalho mais forte em relação ao aumento da arrecadação própria, a gente vai ter uma condição melhor desse tipo de investimento”, disse.

Quando perguntada sobre seus planos para o setor cultural da cidade, Izabel Urquiza defendeu que a gestão se aproxime da cadeia produtiva da cultura e do turismo e tenha um planejamento estratégico com metas para a área no município.

A área da infraestrutura também foi assunto na sabatina com a candidata, que citou a conclusão da obra do Canal do Fragoso e a limpeza dos canais como ações importantes. A candidata citou, ainda, a microdrenagem da cidade como sendo uma de suas principais propostas para a redução dos alagamentos no município.

“A gente está trabalhando a macrodrenagem, mas está esquecendo de que, para efetivamente resolver a questão dos alagamentos, a gente tem que fazer a interlocução da microdrenagem com a macrodrenagem, que não acontece hoje em Olinda. O Canal está lá sendo tratado, mas é o esgotamento nas periferias e demais áreas? Existe uma preocupação nossa com o plano de drenagem e um projeto que está sendo concluído. Não é que você vá acabar com todos os alagamentos, mas a gente pode melhorar”, destacou a postulante.

Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece na política do nosso estado, clique aqui, cadastre-se e receba diariamente as atualizações do Blog da Folha no seu e-mail.



