Eleições Olinda 2024: Márcio Botelho garante poderes para vice, caso vença eleição

A- A+

O candidato à Prefeitura de Olinda Márcio Botelho (PP) afirmou que a candidata a vice-prefeita na sua chapa, Priscila Agra (PP), não será decorativa num possível governo do progressista. Márcio Botelho é vice-prefeito de Olinda, mas rompeu com o prefeito Professor Lupércio (PSD), após divergências administrativas e políticas.

“Não sou um vice-prefeito de estar dentro do gabinete, estava na rua, inaugurando obras, substituindo o prefeito quando ele não estava, mas se fosse depender da atual gestão, eu ficava dentro do gabinete. Nesses últimos anos, eu procurei me destacar, se fosse depender dessa gestão eu não estaria em canto nenhum e, para escolha da nossa vice, quando foi levantado o nome de Priscila Agra, foi unânime no grupo. Ela vai ser tratada como uma pessoa auxiliar ao lado do prefeito, não vai ser decorativa, e vai ter a caneta e a tinta na mão para resolver os problemas e dificuldades da população olindense”, ressaltou o candidato.

Márcio Botelho participou da sabatina promovida pela Rádio Folha FM 96,7 com os candidatos a prefeito de Olinda, ele foi entrevistado pelo âncora Jota Batista e pela colunista de política da Folha de Pernambuco, Betânia Santana. Na rádio, falou sobre suas propostas para a saúde de Olinda, que avalia ser “precária”, e prometeu criar centros de atendimento para autistas.

“É importante a gente investir nos profissionais de saúde, qualificar e investir na população. Tem gente que sai de 4h da manhã e quando chega no posto de saúde não tem mais fichas, a gente com tecnologia na mão, celular, telefone, essas consultas tem que ser marcadas por essas vias, mas a gente também vai manter o sistema tradicional para as pessoas que não tem acesso. Sendo eleito, a gente vai implantar no município de Olinda a casa azul, que vai ter as terapias necessárias para as pessoas do espectro autista. É um compromisso nosso, do PP, implantar no primeiro ano de gestão”

Acompanhe a sabatina completa com Márcio Botelho (PP) acessando o player abaixo.

O candidato também apresentou propostas para segurança pública do município. Perguntado sobre o armamento da Guarda Municipal, afirmou que pretende, além de conceder o armamento, equipar o órgão para que tenha uma atuação auxiliar às forças de segurança estaduais.

“Nossa proposta é armar a Guarda e colocar não para sair por aí prendendo, mas que tenha um poder maior de investigação local. A Guarda armada seria auxiliar da Polícia Militar, da Polícia Civil, seria uma parceria entre o Governo Municipal e o Governo do Estado. Eu lembro que antigamente a gente tinha a patrulha nos bairros, e dava uma sensação de segurança, por parte da Polícia Militar, e por que a gente não pode fazer o mesmo com a Guarda Municipal? Colocar na rua, fazendo rondas e o criminoso saber que a Guarda Municipal está armada”, disse o postulante.

Falando sobre cultura, Botelho elogiou a dinâmica cultural da cidade e afirmou que pretende incentivar um calendário anual de eventos na cidade, explorando festividades como a Semana Santa e São João. Ele prometeu ainda investir nos artistas locais, nas agremiações e pagar em dia o cachê dos artistas que se apresentam no Carnaval.

Na área da educação, Márcio Botelho pretende requalificar todas as escolas da cidade, e garantiu que vai construir creches no município, como estratégia para além da educação, mas também do desenvolvimento social.

“Você vai colocar a criança na creche, os pais vão conseguir trabalhar, pessoas com vulnerabilidade, a queixa da maioria e que não tem creche perto da sua casa, não tem onde deixar a criança. Para um município feito Olinda, com arrecadação mediana, você vai movimentar a economia do município, mais pessoas trabalhando, dar qualidade de vida às crianças, alimentação adequada, porque essas crianças muitas vezes não tem o que comer dentro de casa”, declarou.

Quando perguntado sobre infraestrutura, o candidato afirmou que o município precisa assumir sua responsabilidade com a limpeza dos canais afluentes do Fragoso. Além disso, Márcio planeja atualizar a lei de uso e ocupação do solo e o Plano Diretor, para viabilizar a chegada de mais investimentos ao município.

“Primeiro a gente tem que planejar a cidade, e o Sítio Histórico é diferenciado do resto da cidade, a gente tem uma lei de uso e ocupação do solo, é como se fosse o plano diretor do município, há 32 anos a lei foi criada e nunca foi revista. Um dos nossos projetos é a revisão do Plano Diretor porque a gente está perdendo empreendimentos, pessoas que queiram investir na cidade, porque o Plano Diretor é arcaico. A gente vai atrair novas empresas e dar condição para virem fazer empreendimentos em Olinda”, destacou o postulante.

Veja também

CANCÊR INFANTOJUVENIL Câncer infantojuvenil é o tema do 'Setembro Dourado' que reforça importância do diagnóstico precoce