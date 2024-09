Eleições Olinda 2024: Mirella Almeida afirma que tem orgulho de Professor Lupércio

A- A+

A candidata à Prefeitura de Olinda Mirella Almeida (PSD) afirmou se orgulhar de ter o atual prefeito da cidade, Professor Lupércio (PSD) ao seu lado. O político sofre uma alta rejeição entre a população olindense e apresenta Mirella como sua sucessora na gestão do Executivo municipal.

“Quando a gente vai para uma caminhada, que a gente para, conversa com as pessoas, faz um porta a porta, muita gente, não foram poucas pessoas, não, falaram assim: Lupércio, que pena que não é você de novo. A gente sabe que não agrada 100% das pessoas e é muito mais fácil eu ir para uma rede social buscar algo para reclamar do que falar a favor. O que quero dizer é que tenho muito orgulho de ter ao meu lado o Professor Lupércio, que é um gestor íntegro, honesto, um homem trabalhador, e é uma das pessoas mais decentes que conheci na vida pública”, defendeu a candidata.

Na entrevista sabatina comandada pelo âncora Jota Batista e a colunista de política da Folha de Pernambuco Betânia Santana, com participação do cientista político Hely Ferreira, Mirella declarou, ainda, que não esconde os apoios que recebe, como o da governadora Raquel Lyra (PSDB), que não desfruta de boa avaliação na Região Metropolitana do Recife. Ela afirmou que quer ter ao lado pessoas que queiram investir em Olinda.

“Graças a Deus, eu não escondo quem está me apoiando, não preciso esconder vice, não preciso esconder sigla partidária, não preciso esconder nada, porque a nossa missão é trabalhar pela população, entregar aquilo que eles esperam da gente, mais políticas públicas, geração de emprego, renda, potencializando nosso turismo, nossa cultura, eu quero ter ao meu lado pessoas que queiram trabalhar junto comigo, mandar recursos para que a gente possa fazer mais”, enfatizou.

Assista a sabatina completa com Mirella Almeida (PSD) acessando um dos players abaixo:

A candidata apresentou as principais propostas do seu plano de governo para a cidade, destacando a meta de alcançar 100% de cobertura da atenção básica em saúde, hoje na casa dos 77%, segundo informou. Mirella pretende também fazer parcerias com o Governo Estadual para reduzir a fila de exames, e prometeu novas unidades de saúde e a reabertura da maternidade no Hospital Brites de Albuquerque.

“Dentro das nossas propostas está a criação de uma UPA Especialidades, para que a gente consiga diminuir essa fila, porque geralmente essa demora está mais ligada a especialidades do que o atendimento básico. A gente já abriu conversa com o Estado para que a gente retome a Brites de Albuquerque, para que mais crianças tenham o privilégio de nascer na cidade de Olinda, e que a gente tenha sim dentro do nosso município uma maternidade para atender esses nascimentos de forma mais complexa ou o parto humanizado", pontuou Mirella.

Como políticas para a área da segurança pública, a postulante pretende investir na criação de centros integrados de segurança pública, em parceria com a Guarda Municipal e Polícia Militar, nos moldes da unidade que já funciona na orla de Olinda. Mirella quer, ainda, aumentar o efetivo da Guarda Municipal, que garantiu só armar, após treinamento dos agentes.

“Esse projeto de armamento da Guarda já está em andamento na cidade de Olinda, o que eu quero deixar muito claro é que para mim não haverá Guarda Armada se ela não estiver apta a isso, ela já passa por inúmeras capacitações, e eles vão estar armados se estiverem aptos e estejam tão capacitados ou até mesmo mais que os Policiais Militares”, ressaltou.



No setor de educação, Mirella Almeida pretende fazer parcerias com os governos Federal e Estadual para aumentar o número de vagas em creches e levar as novas unidades de ensino para áreas que não possuem. A candidata reforçou o compromisso com a geração de emprego e renda a partir dos investimentos em educação.

“A ampliação de pelo menos cinco creches nos primeiros anos de mandato é importantíssima para que a gente consiga chegar às áreas que não foram contempladas. É um compromisso da gente a ampliação desses números da educação para a gente dar oportunidade de as famílias terem emprego, gerarem sua renda, viverem de forma digna”, assinalou.



Avaliando o Carnaval da cidade, a candidata destacou que Olinda precisa ser vista como uma cidade de oportunidades no setor cultural e de turismo.

“Para a gente o carnaval é coisa séria, não é só mais uma festa, é séria porque envolve inúmeras pessoas”, disse Mirella ao apresentar a proposta de promover formação aos profissionais da cultura, visando o aumento dos investimentos no município.

Quando perguntada sobre a infraestrutura da cidade, Mirella Almeida destacou o investimentos na Avenida Presidente Kennedy e disse que estudos técnicos continuam acontecendo para subsidiar ações na área da drenagem. Como proposta para a área, prometeu a continuidade dos investimentos em obras nos morros em parceria com o Governo Federal.



“Houve o maior investimento da história em geomanta, de mais de R$ 13 milhões em contenção de encostas. Eu tenho certeza que partir dos próximos invernos a população estará mais segura. Na nossa gestão vamos atrás dessa articulação com o Governo Federal para trazer, e já existe projeto pronto, para todas as outras áreas do município”, garantiu.

