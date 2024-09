A- A+

SABATINA RÁDIO FOLHA Eleições Paulista 2024: Edinho afirma admirar Yves Ribeiro, mas critica a gestão do prefeito Candidato do PL foi o segundo postulante da cidade sabatinado pela Rádio Folha FM 96,7

O candidato a prefeito da cidade de Paulista, Edinho (PL) disse admirar o atual prefeito Yves Ribeiro (PT), de quem afirma ser amigo, no entanto, considera positiva a retirada de candidatura dele à reeleição. O candidato não poupou críticas à gestão de Yves no município.

“A gente tem que dá honra, ele não pode ser meu amigo só se ele me apoiar. Eu falo de Yves como uma grande referência política, porque tem coisas de Yves Ribeiro que acompanho e a gente tem que copiar coisas boas. Eu achei positiva (a retirada da candidatura), não sou eu falando, é a cidade. As pessoas que Yves colocou não deram certo para administrar a cidade da gente. Agora a parte política é uma coisa, amizade é outra, admiro muito Yves Ribeiro, principalmente pela sensibilidade social", afirmou o candidato.

Em entrevista sabatina, o candidato foi questionado pelo âncora Jota Batista, a colunista de política da Folha de Pernambuco Betânia Santana com participação do cientista político Hely Ferreira sobre suas propostas para as principais áreas de atuação do Executivo municipal. Ao falar da saúde, Edinho prometeu melhorar a infraestrutura das unidades existentes e construir um hospital.

“No nosso plano de governo está registrado o plano de criar o Hospital da Mulher alí no Paulista. Para que as mulheres possam fazer seu pré-natal, seu raio-x. Hoje a gente tem 58 unidades de saúde do município, a gente precisa primeiro colocar para funcionar, ver a estrutura, a qualidade, informatizar, climatizar. A gente não quer criar mais unidade de saúde, a gente quer pegar o que tem e fazer funcionar”, pontuou.

Como proposta para o combate à violência, o postulante defende o armamento da Guarda Municipal e o investimento em videomonitoramento de vias principais da cidade. O combate às drogas também foi discutido pelo candidato, que quer investir em qualificação profissional e nos esportes para enfrentar a problemática.

“Eu defendo a Guarda armada no município de Paulista, mas eu digo: não é só colocar a arma na mão do Guarda, é preciso qualificar ele. passar por toda uma triagem psicológica bem eficaz, a gente tem que aperfeiçoar, qualificar. A gente vê tanta cidade aí, por que não Paulista? Eu defendo no nosso plano de governo o monitoramento em todas as vias principais, na entrada e na saída de Paulista, nas avenidas e pontos estratégicos”, expôs Edinho.



No campo da educação, Edinho propõe a criação de escolas de tempo integral e novas vagas em creches, mas não citou números. Ele também apresentou o plano de requalificar todas as 46 escolas municipais existentes hoje no município e garantiu que vai entregar a gestão das secretarias do município a nomes técnicos.

“A gente vai ver os prédios que estão abandonados. A gente vai fazer essa triagem para qualificar as escolas, climatizar, monitorar com câmeras, fazer concurso para os Guardas Municipais. Paulista tem hoje 25 secretarias, a gente vai reduzir para 15 secretarias, muitos cargos dessas secretarias são para cumprir o compromisso político, no nosso plano de governo a gente vai colocar pessoas técnicas. A gente vai enxugar a máquina”, ressaltou.

A engorda da orla de Paulista é um dos projetos de Edinho para a área da infraestrutura da cidade. Para realizar a intervenção, ele afirmou que vai procurar os deputados que pediram voto na cidade e cobrar ao Governo Federal o envio de recursos para execução das obras.

“Acredito que a gente possa fazer parceria com o Governo Federal, pedir oportunidade aos deputados que passam na cidade do Paulista pedindo voto para ajudar o nosso governo. se Deus quiser, a gente vai estar nos quatro cantos de Brasília com a 'cuia' de verdade, pedindo que a gente possa trazer a autoestima de volta do povo da orla de Paulista. A gente vai bater na porta do Governo Federal e dizer que essa responsabilidade ele precisa cumprir”, enfatizou Edinho.

