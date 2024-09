Eleições Paulista 2024: Maurílio Feitosa quer criar gestão analítica para fiscalizar secretários

A- A+

O postulante à Prefeitura de Paulista Maurílio Feitosa (PRTB) apresentou como uma de propostas para administrar a cidade a implantação de um sistema batizado de gestão analítica. Por ela, pessoas seriam selecionadas para encaminhar demandas ao Executivo e fiscalizar diretamente o trabalho dos secretários e a movimentação financeira das pastas.

“A Prefeitura vai pagar a jovens selecionados em cada local, para que eles fiquem no seu bairro fazendo levantamento, com o celular, das necessidades, gravando vídeos, ouvindo o morador que sabe as necessidades. Ele vai nos enviar para um setor que vai ser chamado de Gestão Analítica. Ele vai fiscalizar todos os secretários, todas as necessidades vão chegar para o secretário. Ele vai ser cobrado 24h. Isso não permite que o secretário fique sem trabalhar e ainda vai monitorar todo o financeiro que entra nessas pastas”, propôs o candidato.

Maurílio Feitosa participou da sabatina na Rádio Folha FM 96,7, que foi comandada pelo âncora Jota Batista, pela colunista de política da Folha de Pernambuco, Betânia Santana, e teve participação do cientista político Hely Ferreira.

Feitosa apresentou propostas para as diversas áreas de competência do município. Na saúde, ele pretende investir na manutenção das unidades de saúde já existentes na cidade e contratar mais profissionais. Ele destacou, ainda, a proposta de criação de um aplicativo para facilitar o atendimento.

“Vamos ter um aplicativo que a senhora não vai mais precisar estar na fila de madrugada. Hoje todo mundo tem um celular, vamos ter um aplicativo que vai estar interligado com todos os postos, a pessoa vai saber qual o dia da especialidade e quais as vagas, a senhora vai poder agendar de casa. Vamos interligar todas as informações”, pontuou.

Você pode acompanhar a entrevista completa com Maurílio Feitosa (PRTB) acessando os players abaixo.

Como propostas para a segurança pública, o candidato apresentou o armamento de um grupo específico dentro da Guarda Municipal, ressaltando que o município também deve colaborar junto às ações de combate à violência do Estado. Ele propõe também a instalação de mil câmeras de videomonitoramento com participação da comunidade na indicação dos locais.

“Vamos reunir a população e decidir qual a melhor área para instalar as câmeras para transmitir para o nosso setor de informações, porque a população é quem conhece os pontos mais críticos. Não significa que não tomaremos decisões, mas queremos ouvir. Vamos ter equipes específicas de segurança que vão fazer reuniões nos bairros mostrando as necessidades e como se defender”, afirmou Feitosa.

Na área da educação, a principal proposta apresentada pelo postulante é a atuação em parceria com uma empresa para instalação de geradores de energia solar nas escolas, a iniciativa também vai incluir postos de saúde. Maurílio quer, com isso, climatizar as escolas e prometeu qualificar professores e melhorar a estrutura das unidades.

Na infraestrutura, o candidato afirmou que pretende rever o Plano Diretor do município para exigir de novos empreendimentos que chegarem à cidade tenham compromisso com a sustentabilidade. O plantio de 100 mil árvores é uma das metas de sua gestão, caso seja eleito. Maurílio falou ainda sobre a viabilidade da sua proposta de pavimentar 100% das ruas de Paulista.

“Se não desviar dinheiro, eu consigo pavimentar a cidade 100% em quatro anos. Meu projeto é 25% ao ano, mas vamos dizer que, por alguma possibilidade, eu não consiga. Se eu fizer 70%, já fiz mais do que todos os outros que passaram”, declarou.

Ao ser perguntado sobre a estratégia para conquistar o eleitorado, Feitosa destacou que existe um alto percentual de pessoas que não querem votar nos candidatos mais conhecidos na cidade, afirmando que obteve o dado através de pesquisa interna que chegou ao partido. O candidato tem utilizado as redes sociais para se ter visibilidade.

“Hoje, pesquisas internas que o partido recebe, 46% da população não está votando nos nomes que estão aí, e quando digo os nomes, não estou incluso, porque a população não me conhece o suficiente, não está votando nos nomes que tem maciçamente carro de som, bandeiras. Estou fazendo vídeos, visitando, tentando mobilizar pela internet”, ressaltou Maurílio.

