Eleições Paulista 2024: Souza Vigilante afirma que todos os postulantes conversaram

O candidato à Prefeitura do Paulista, Souza Vigilante (PMN) declarou que todos os postulantes a prefeito da cidade conversaram entre si antes da eleição. Ele disse ter recebido, inclusive, propostas para não ser candidato ao cargo. Souza foi o primeiro candidato da cidade a participar da sabatina da Rádio Folha FM 96,7.

“Eu conversei com Ramos, conversei com Padilha, política se faz com conversa. Recebi proposta para não ser candidato, eu disse: não, a ideia do grupo é do Souza Vigilante ser candidato. Todo mundo conversou com todo mundo antes, quem chegar aqui e disser que não conversou está mentindo, todo mundo propôs para todo mundo um cenário de disputa, de desistir, de concorrer, mas a minha colocação foi de disputa. Eu não tenho inimizade com nenhum deles”, expôs o candidato.

Na sabatina comandada pelo âncora Jota Batista, pela colunista de política da Folha de Pernambuco Betânia Santana, com participação do cientista político Hely Ferreira, Souza apresentou suas propostas para a gestão da cidade de Paulista, entre elas para a área da saúde, em que prometeu investir na abertura de novas unidades, implantação da teleconsulta e maior informatização.

“No nosso plano de governo a gente já colocou a telemedicina, a gente quer através da rede social, da internet, de aplicativo que as pessoas possam marcar suas consultas, mas também quer deixar a vontade para as pessoas que gostam de ir no posto de saúde. Reforçar mais as equipes dos postos de saúde, contratar mais médicos, construir mais postos”, prometeu.

Na área da segurança pública, o candidato defendeu armar a Guarda Municipal do município, ressaltando a importância de um treinamento adequado e da realização de exames psicológicos que comprovem a aptidão dos agentes. Ele propõe também reforçar a segurança em unidades de ensino e postos de saúde com a segurança privada.

“A gente quer equipar as escolas do município e os postos de saúde com a segurança privada, dentro de um processo qualificado de licitação e que a gente possa dar uma segurança melhor aos alunos, professores, profissionais de saúde dentro dessas unidades. Isso não quer dizer que a Guarda Municipal também não vai fazer, mas eu acho que a segurança privada tem feito essa segurança com muita clareza”, destacou Souza.

Investimentos em escolas de tempo integral e nos esportes foram os caminhos apontados pelo candidato para o combate às drogas no município. Souza pretende também dobrar o número de creches na cidade e buscar recursos federais para reforçar a rede de ensino.

“A gente pensa em construir mais creches, Paulista, se não me engano, tem seis creches, é muito pouco. A gente quer dobrar o número de creches, mas com alimentação de qualidade, nutricionista, psicólogo acompanhando. A gente tem que buscar recursos, tem recurso do Governo Federal, o recurso que é para manutenção da escola, tem que ser para manutenção da escola, o que é para qualificar o professor, tem que ir para o professor, a escola tem que estar equipada, ter merenda de qualidade”, ressaltou.

A principal proposta para a área da infraestrutura indicada pelo candidato é a revisão do Plano Diretor do município, que vai ser feita por pessoas técnicas em conjunto com a sociedade, segundo ele. Souza quer investir na iluminação como prevenção à violência e melhorar a orla da cidade.

“Eu não posso licitar a obra que não esteja fiscalizando. Eu sou um trabalhador, por ser trabalhador gosto de fazer as coisas certas, não posso fazer uma licitação porque alí tem um preço menor, mas que não tenha qualidade, a gente tem que colocar produto de qualidade, não adianta fazer uma melhoria na orla e usar um cimento que não tem qualidade, a orla tem que estar toda iluminada, é impossível você estar numa praia hoje no escuro, dá uma sensação de insegurança”, declarou.

Souza Vigilante também falou sobre o apoio do deputado federal Túlio Gadêlha à sua chapa, destacando que ele é próximo do presidente Lula (PT) e da governadora Raquel Lyra (PSDB), e, quando questionado sobre o apoio da mandatária a outro candidato, declarou que ela não se pronunciou e que não terá dificuldade nenhuma de relação com Lyra, caso eleito.

