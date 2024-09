A- A+

SABATINA RÁDIO FOLHA Eleições Paulista 2024: "Temos grande chance de vencer no primeiro turno", afirma Ramos Candidato do PSDB participou da sabatina na Rádio Folha FM 96,7

O candidato à Prefeitura do Paulista Ramos (PSDB) acredita que pode ser eleito ainda no primeiro turno da eleição, marcado para 6 de outubro. Ramos afirmou que a vitória iria lhe possibilitar antecipar coisas importantes.

“Estamos trabalhando muito e temos certeza que temos grande chance de vencer no primeiro turno. Isso é muito importante para todos os atores, porque vamos antecipar as coisas necessárias. É um mês ganho para que a gente possa ver o que serve e o que não serve e o atual prefeito possa passar para a gente a gestão dele. A segurança vem do que eu estou sentindo andando na rua”, afirmou o postulante.

Na sabatina da Rádio Folha FM 96,7, o candidato comentou sobre o apoio do atual prefeito Yves Ribeiro (PT). Ele declarou que não fica desconfortável com o apoio, mesmo com os adversários afirmando que a popularidade do prefeito está em baixa. Ramos disse se sentir honrado com a postura assumida pelo gestor, prometendo honrar sua decisão.

“Não procurei o Yves, o Yves me procurou e me incumbiu nesse momento que o município está passando. Isso me honrou e eu me emocionei naquele momento. Isso não me diminui em nada, não me atrasa, não me dá desconforto de jeito nenhum. Tenho que assumir que o Yves me deu esse bastão e honrar isso, trabalhar”, declarou.

A sabatina com Ramos foi comandada pelo âncora Jota Batista, pela colunista de política da Folha de Pernambuco Betânia Santana e teve participação do cientista político Hely Ferreira. Eles questionaram o candidato sobre suas propostas para gerir o município, e, iniciando pela saúde, Ramos afirmou que vai investir em tecnologia e fazer parceria com clínicas particulares.

“Temos em Paulista várias clínicas particulares. Vamos chamar essas clínicas e fazer convênios, com segurança jurídica, para que os atendimentos possam voltar. Não vamos dizer que vamos fazer maternidade, porque isso demora, lá tem clínicas que podem atender à população. Vamos fazer convênios, porque a lei permite, para que a gente ganhe tempo.”, propôs.

Acompanhe a entrevista completa com Ramos (PSDB) acessando os players abaixo.

Ramos também prometeu realizar concursos para garantir mais médicos atuando na cidade, ação que quer fazer também com a Guarda Municipal. Para o órgão de segurança, além do reforço do efetivo, o candidato defende o armamento, mas reconheceu que só fornecer armas aos servidores da Guarda não vai garantir a segurança em Paulista.

“A violência não só se reduz com o armamento da Guarda, se reduz também com geração de emprego, com educação. A Guarda é necessária, mas violência se reduz com atrativos. Paulista precisa ser atrativa para empresários locais e do Brasil investirem, gerarem emprego. A Polícia Militar é fundamental, através da governadora, vamos chegar ao comando para que a gente possa ver como inserir a questão da Guarda Municipal, para que a gente possa ter uma Guarda qualificada e melhorar isso”, enfatizou Ramos.

Para a educação pública do município, o postulante planeja investir no esporte, inclusive como estratégia de prevenção ao uso de drogas na cidade. Ramos pretende também levar para Paulista creches em parceria com o Governo do Estado e prometeu amparar mães atípicas na rede pública da cidade.

“Nossa governadora está trabalhando em quatro creches na região Norte. Vamos recuperar algumas creches, e fazer convênios, para que as mãezinhas tenham esse apoio. Temos problemas na área da criança que é com o autismo. Não tem um apoio para quem tem autismo, não tem para onde ir, não tem psicólogo, fonoaudiólogo, eu fico muito triste. A rede tem, mas não é suficiente, é muito pouco. A gente vai ver o que pode recuperar de imediato”, prometeu.

Na área da infraestrutura da cidade, Ramos garantiu que vai buscar recursos para a requalificação da orla e mostrou preocupação com a falta de atividades turísticas na área das praias do município, questão que prometeu buscar uma solução junto aos artistas locais.

“Dentro do nosso projeto, vamos melhorar a orla. No nosso plano de governo temos a engorda, mas de imediato vamos recuperar toda a orla, vamos recuperar atrativos para os turistas com as nossas cirandas, com o forte que está lá abandonado, isso tudo está inserido no nosso plano de governo. Vamos conversar com artistas da cidade, para que eles possam dar sugestões”, enfatizou.

