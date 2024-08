Eleições Recife 2024: Dani Portela (PSOL) é contra armar a Guarda Municipal

A- A+

A candidata à Prefeitura do Recife Dani Portela (PSOL) defendeu que a Guarda Municipal continue desarmada na capital pernambucana e disse que “ao contrário dos outros candidatos não vê que uma mudança nessa questão vá reduzir a violência na capital”.

“Sou defensora dos direitos humanos. Em um País onde a arma está sempre apontada para jovens negros e periféricos, não posso defender um armamento maior. Isso aumenta a letalidade de onde deveríamos investir para ter um futuro. Precisamos investir em armamentos não-letais, que a Guarda já pode usar. Mas hoje, nem essas armas não-letais estão em boas condições", defendeu a candidata.

Dani Portela esteve nesta sexta-feira (23), em sabatina na Rádio Folha FM 96.7, onde foi entrevistada pelo âncora Jota Batista, a colunista de política da Folha de Pernambuco, Betânia Santana; com a participação do professor de Ciência Política, Hely Ferreira. Na entrevista, a deputada também defendeu melhorar as condições de trabalho dos guardas.

“Precisamos fortalecer a Guarda Municipal, mas fazendo com que a carreira desses guardas seja mais sólida. Armas, por si só, não resolvem o problema da segurança pública. Falar em armar uma parcela dos guardas, quando a Guarda está desestruturada e com péssimos salários, é um discurso fácil. É preciso ir além disso”, disse Dani.

Dani Portela foi a penúltima candidata à Prefeitura do Recife sabatinada pela Rádio Folha FM 96.7.

“Essa sabatina é muito importante porque temos espaço para falar para mais gente. Principalmente pra mim, que venho de um partido que tem um tempo de televisão muito pequeno. Nós teremos segundos na televisão. Isso é muito desigual. Então para partidos como o meu esses espaços são fundamentais”, disse a deputada.

Ouça a sabatina completa com Dani Portela acessando o player abaixo.

Veja também

CIGARRO ELETRÔNICO Agosto Branco e os riscos à saúde provocados pelos cigarros eletrônicos