Eleições Recife 2024: Daniel Coelho defende armar a Guarda Municipal

A- A+

O candidato à Prefeitura do Recife, Daniel Coelho (PSD), disse nesta terça-feira (20) que é preciso armar a guarda municipal de imediato. Ele participou da série de sabatinas realizadas pela Rádio Folha FM 96.7.

“O Recife tem a única guarda municipal não armada e não equipada na região Nordeste. A gente tem o Brasil inteiro com guardas municipais armados fazendo o trabalho de segurança em parceria com a Polícia Militar”, ressaltou o pessedista. A entrevista foi conduzida pelo âncora Jota Batista e pela colunista da Folha de Pernambuco Betânia Santana, com a participação do cientista político Hely Ferreira.

Durante a sabatina, o candidato apoiado pela governadora Raquel Lyra também respondeu perguntas sobre saúde, educação e infraestrutura e fez diversas críticas à atual gestão da capital. "Não consigo deixar de me incomodar com a cidade se degradando socialmente. Hoje temos 150 mil pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Estamos passando por uma gestão sem compromisso com a habitação. Temos, por exemplo, mais gente morando na rua do que guardas municipais para garantir a segurança da população. Não poderia ficar indiferente em relação a isso", disse Coelho ao explicar porque decidiu se candidatar.

O ex-secretário estadual de Turismo também falou sobre valorizar professores: “Precisamos rever planos de cargos e carreiras para professores da rede municipal para motivá-los a permanecer na rede. Temos hoje uma reclamação muito grande em termos de remuneração. Não basta falar em aumento, é preciso progressão de carreira. Também precisamos dar um ambiente de bem-estar e apoio psicológico ao profissional da educação”.

Questionado sobre o desafio de concorrer em uma eleição, onde as últimas pesquisas indicaram a reeleição do atual prefeito no primeiro turno, Daniel ressaltou que acredita que o cenário deve mudar ao longo da campanha.

“O Recife tem um histórico de eleições duras e difíceis, então tenho convicção que teremos um segundo turno e eu estarei nele. A gente não tem dúvida que vamos crescer, porque essas intenções de voto que as pesquisas mostram estão muito mais lastreadas pela publicidade bem feita do que por atos concretos. A melhor pesquisa que existe é a urna. Pesquisa é um elemento científico, mas não absoluto. Democracia é construída no voto", disse Daniel.

Veja também

SABATINA RÁDIO FOLHA Em sabatina da Rádio Folha, Ludmila Outtes defende "reestatizar hospitais" do Recife