Eleições Recife 2024: Gilson diz que tem promessa de Trump para ajuda em possível gestão

Gilson Machado (PL), candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no Recife, afirmou que mantém contatos com o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, e que o mesmo já lhe assegurou apoio em sua eventual gestão como prefeito do Recife. A afirmação foi feita nesta segunda-feira (26), durante a série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura promovida pela Rádio Folha FM 96.7

“Eu fui recebido por Donald Trump, fiquei inclusive na casa dele, hospedado, a convite dele. Tenho várias fotos sobre isso. Ele me disse ‘eu vou ajudar com o que eu puder na sua gestão como prefeito do Recife, porque eu vou ser o próximo presidente dos EUA’”, disse Gilson Machado referindo-se ao candidato republicano que tenta voltar à Casa Branca nas eleições de novembro próximo.

O ex-ministro do Turismo do governo Bolsonaro foi sabatinado pelo âncora Jota Batista e pela colunista de política da Folha de Pernambuco, Betânia Santana – com participação do cientista político Hely Ferreira. Gilson lamentou a polarização no Brasil, mas fez questão de reforçar que tem um lado: “Essa discussão Lula x Bolsonaro está em todos os locais, infelizmente. Sou o candidato de Jair Bolsonaro no Recife. Sou leal, sou fiel e sou grato ao presidente Bolsonaro. Mas (sobre um eventual segundo turno) sei que amor, carinho, suco de laranja e apoio não se rejeitam. Estou pronto e preparado para ser o melhor prefeito que o Recife já teve".

Ouça a sabatina completa com o candidato do PL, Gilson Machado, acessando o player abaixo.

Questionado sobre o tema educação, o candidato defendeu uma parceria entre a Prefeitura do Recife e entidades cristãs, como igrejas evangélicas ou a igreja católica, para ensinar matérias extracurriculares, como educação financeira e ambiental.

“Queremos criar matérias extracurriculares, como educação financeira e educação ambiental. Inclusive, já entramos em contato com entidades cristãs e elas já colocaram à disposição as salas para fazermos esse tipo de treinamento. Também vamos colocar câmeras de reconhecimento facial nas escolas para a mãe ter certeza de que o filho está na escola", disse Gilson Machado.

Sobre o trânsito da cidade, as propostas do candidato PL são fazer uma inversão de faixa nos horários de pico, sincronizar sinais e estimular as empresas, tributariamente, a fazerem homeoffice. Gilson também anunciou que pretende tirar o canteiro central de avenidas como a Domingos Ferreira e a Antônio de Góes, na Zona Sul.

Machado - que é sanfoneiro desde 1993 - prometeu um olhar diferenciado para a cultura. "Eu sou artista local, sofro na pele o que Cezinha do Acordeon sofre. Isso vai mudar. Vamos utilizar os recursos para valorizar os artistas locais. Também vamos descentralizar a cultura aqui no Recife. Todo final de semana terá apresentação cultural, pago pela Prefeitura, o ano todo, com os artistas locais. Isso não é caro", disse Gilson.

