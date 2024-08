Eleições Recife 2024: João Campos convida Lula para participar de campanha

A- A+

O prefeito do Recife e candidato à reeleição, João Campos, disse ter convidado o presidente Lula (PT) para participar da campanha no Recife. O convite teria sido feito na presença da presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, mas até o momento, não foi respondido. Campos foi o entrevistado desta quarta-feira (21) da Rádio Folha FM 96.7. O prefeito foi sabatinado pelo âncora do programa, Jota Batista; a colunista de política da Folha de Pernambuco, Betânia Santana; e a editora-adjunta de política da Folha, Pupi Rosenthal.

“Fiz um convite formal ao presidente Lula para termos a participação dele, porque a gente tem tido uma parceria importante. Então temos que saber reconhecer e agradecer o presidente, porque seria uma honra contar com Lula aqui na campanha. Fiz o pedido à Gleisi, mas ainda não tive resposta", admitiu João Campos.

Perguntado sobre a possibilidade de deixar o comando da Prefeitura do Recife, em 2026, para concorrer ao Governo de Pernambuco, João Campos disse estar focado na reeleição:

"Meu foco absoluto é na eleição do Recife. Qualquer discussão de outra eleição não faz sentido agora. Meu foco absoluto é cuidar da cidade e ser candidato à reeleição. Sou muito realizado como prefeito do Recife. Espero continuar governando a cidade e viver um dia de cada vez. Não podemos pular etapas. 2026 só em 2026".

Ouça a sabatina completa com o Prefeito e candidato a reeleição João Campos acessando o player abaixo:

Durante a gestão atual, a Prefeitura do Recife climatizou 100% da rede de ensino. Apesar disso, surgiram críticas de que algumas escolas estariam fazendo revezamento no uso dos equipamentos, e até com algumas turmas remotas, porque a rede elétrica não suportaria todos os ar-condicionados ligados. Campos respondeu que “se existem” rodízios, são pontuais.

“O que estamos fazendo é algo revolucionário: cuidamos da primeira infância até o primeiro emprego. Se existem rodízios em escolas (por causa da rede elétrica), é algo pontual, por uma reforma ou reestruturação de uma escola. Isso não é um problema sistêmico”, retrucou o prefeito.

João Campos foi o quarto candidato à Prefeitura do Recife sabatinado pela Rádio Folha FM 96.7.”Foi muito importante participar dessa sabatina, porque a gente tem a oportunidade de falar de temas importantes e responder perguntas. É preciso parabenizar o Grupo Folha por mais uma vez conduzir um processo importante para a cidade. Agradeço e estou à disposição”, disse o prefeito.



