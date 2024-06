Encontro nacional de semideuses reúne fãs da saga Percy Jackson neste domingo

A- A+

Neste domingo, dia 02 de junho, os fãs pernambucanos da aclamada saga "Percy Jackson e os Olimpianos" terão a oportunidade de vivenciar uma experiência única na Livraria do Jardim. Organizado pelo Semideuses pelo Brasil, o evento nacional "Semideuses em: Visita ao Monte Olimpo" promete reunir os mais fervorosos seguidores da obra de Rick Riordan em uma jornada repleta de atividades emocionantes.



O encontro, que acontecerá na área externa da Livraria do Jardim, terá início às 08h30 e se estenderá até as 14h, proporcionando aos participantes uma imersão no universo dos semideuses. A programação repleta de atividades cativantes promete entreter fãs de todas as idades, com momentos de interação, desafios e diversão.

As atividades começam às 08h30 com a separação dos times que participarão das competições e um bate-papo com dinâmica de criação de conteúdo com semideuses selecionados. Durante o evento, os participantes terão a chance de se envolver em diversas atividades temáticas, como o "Fúria de Zeus", o "Quiz de Atena", o "Hermes Express" e o "Palco de Dionísio".

Fãs pernambucanos da aclamada saga "Percy Jackson e os Olimpianos" /Foto: Erydson Alves

Além disso, haverá momentos especiais como a "Caça à Bandeira", um clássico da saga, e o "Banquete dos Deuses" , onde haverá a coleta de alimentos, roupas

e itens de higiene pessoal para doação para as vítimas do Rio Grande do Sul e posteriormente os campistas se reunirão para um piquenique coletivo.

O evento será concluído com sorteios e fotos no encerramento às 14h, garantindo que todos os participantes levem consigo lembranças inesquecíveis deste dia especial. Vale lembrar que o evento é uma iniciativa de fãs e, portanto, é totalmente gratuito e livre para todos os públicos, no entanto, é necessário realizar a inscrição através do link do Sympla para garantir sua presença no local.

Para mais informações sobre este e outros eventos, os interessados podem seguir o perfil da Livraria do Jardim no Instagram (@livrariadojardim) e ficar por dentro de tudo publicado por lá.

