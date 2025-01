Endometriose: como identificar e tratar

A- A+

A endometriose afeta cerca de 6 milhões de mulheres no Brasil, mas ainda é envolta em desinformação. A condição, caracterizada pelo crescimento do tecido endometrial fora do útero, vai além de uma "dor menstrual intensa", sendo responsável por sintomas que podem comprometer significativamente a qualidade de vida.



Entre os mitos sobre a endometriose estão crenças de que ela só afeta mulheres que desejam engravidar e que não possuem tratamento. Na realidade, a doença é complexa manifestando-se de diversas formas e requerendo abordagem personalizada, com tratamentos disponíveis que incluem medicamentos e cirurgias.



Diagnosticada precocemente, a endometriose pode ser tratada de maneira eficaz, proporcionando alívio e melhoria na rotina da mulher. Caso haja suspeita da condição, é essencial buscar um ginecologista para avaliação, confirmação do quadro e início do tratamento adequado.



Nesta sexta-feira (10), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com a médica ginecologista Altina Castelo Branco que falou mais detalhes sobre sintomas e tratamento da endometriose.



A ginecologista Altina Castelo Branco falou da relação da endometriose com a infertilidade feminina que pode ser um dos sintomas da doença.



“Quando o problema atinge as trompas pode obstruir ou alterar as trompas, por isso que a doença também vai causando dificuldade para engravidar quando atinge esse tecido”

Ginecologista Altina Castelo Branco. Foto: Divulgação



A médica Altina Castelo Branco também tranquilizou as pessoas que costumam relacionar endometriose com algum tipo de câncer



“A chance de um cisto de endometrioma virar um câncer é menos de 1%, então por definição falamos que é uma doença benigna, então é raríssimo que vire um câncer.”





