SUSTENTABILIDADE Poluição do mar e rios do Recife é tema de evento do Instituto Água Sustentável O evento reunirá especialistas brasileiros e internacionais na busca por soluções para frear a poluição aquática e promover a preservação dos oceanos e rios

De 14 a 16 de novembro, o Cais do Sertão, em Recife, será palco do Marlim EXP, um evento crucial promovido pelo Instituto Água Sustentável (IAS) que visa abordar a crescente ameaça da poluição nos oceanos e rios brasileiros. Com um alarmante cenário em que 1,3 milhão de toneladas de plástico são despejadas nos oceanos anualmente representando 8% da poluição global o evento se destaca como uma plataforma vital para a discussão e promoção de soluções sustentáveis.

A Urgência de Ações Sustentáveis

A poluição por plásticos é considerada a segunda maior ameaça ambiental, apenas atrás da emergência climática. Everton de Oliveira, diretor do IAS, enfatiza a importância de ações imediatas:

“O despejo indiscriminado de resíduos nos rios reflete diretamente na degradação dos oceanos, afetando setores estratégicos como turismo e pesca. Precisamos de ações urgentes para frear esse processo e garantir um futuro sustentável.”

Com um impacto econômico estimado em 100 bilhões de dólares devido à poluição nas atividades turísticas e pesqueiras, o Marlim EXP se propõe a ser um fórum de debates, workshops e palestras. O evento contará com especialistas renomados, oferecendo inovações e práticas sustentáveis para todas as idades.

Palestrantes Confirmados

O evento reunirá um time de especialistas dedicados à causa, incluindo:

Everton de Oliveira (IAS)

José Luis Pizzorno (oceanógrafo e pesquisador)

Suzana Montenegro (APAC)

José Almir Cirilo (Secretário de Recursos Hídricos de Pernambuco)

Bauer Rodarte Rachid (BR Ambiental)

Bianca del Bianco Sahm (USP)

Davis Gruber Sansolo (geógrafo e pesquisador)

Um Compromisso Coletivo pela Sustentabilidade

O Marlim EXP não apenas visa aumentar a conscientização sobre a poluição aquática, mas também busca propor soluções práticas para um desafio que ameaça tanto o meio ambiente quanto a economia local. O evento conta com o apoio de instituições como UFRPE, Apac, RioMar Shopping e Universidade de São Paulo, reforçando o compromisso coletivo com a preservação e uso sustentável dos recursos hídricos.

Participe do Marlim EXP

O Marlim EXP é uma oportunidade única para aprender, compartilhar e engajar-se em iniciativas que visam um futuro mais limpo e sustentável. Não perca a chance de fazer parte dessa discussão vital pela proteção dos nossos recursos hídricos.

