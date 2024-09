A- A+

FEIRA Feira da Aurora completa 01 ano com programação especial Além de fomentar a economia criativa, reunindo cultura, artesanato, sustentabilidade e música, a feirinha conta com atrações para todas as idades

A Feira da Aurora completa um ano, e desde que o Recife ganhou esse novo espaço de lazer, convivência e negócios às margens do Rio Capibaribe, se tornou um ponto certo de encontro das famílias, todas as tardes de sábados, no Cais da Aurora, área central da cidade.

Além de fomentar a economia criativa, reunindo cultura, artesanato, sustentabilidade e música, a feirinha conta com atrações para todas as idades.

E para comemorar o sucesso desse primeiro ano, a Feira da Aurora preparou uma programação especial e gratuita, para proporcionar ao público uma experiência completa, com uma ampla variedade de atrações para todos os gostos e idades.

Feira da Aurora completa um ano de atividades/ Foto: Marcela Almeida

Neste primeiro sábado (07/09), além de aproveitar a exposição dos artistas e empreendedores locais, os visitantes curtirão shows dos Novos Boêmios com Lua (finalista The Voice) e de Ilana Ventura.

O renomado Chef César Santos (Oficina do Sabor) e seu famoso arroz do mar também marcarão presença na evento. A criançada ainda vai poder se divertir e tirar fotos com os mais diversos personagens e super-heróis.

A Feira da Aurora acontece todos os sábados, das 14h às 20h, na Rua da Aurora, nas imediações da Seplag (Secretaria Estadual de Planejamento). O espaço é petfriendly.

Serviço

01 ano Feira da Aurora

Sábado, 07/09, das 14h às 20h

Programação:

16h Chef César Santos da Oficina do Sabor

16h Show com Ilana Ventura

17h Presença de personagens para fotos

18h Novos Boêmios com Lua (Finalista do The Voice)

