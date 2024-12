Fim de ano: como traçar metas para 2025 sem se frustrar

Com a chegada de 2025, muitas pessoas revisam o que conquistaram em 2024 e começam a traçar metas para o novo ano. Definir metas de curto, médio e longo prazo são essenciais para evitar frustrações. Desejos maiores, como a compra de uma casa ou carro, exigem planejamento financeiro, enquanto objetivos mais simples, como iniciar uma rotina de exercícios ou poupar dinheiro, podem ser colocados em prática imediatamente.



A organização é fundamental para alcançar as metas traçadas, especialistas recomendam criar uma lista detalhada, identificando o que pode ser realizado agora e o que requer mais tempo. Usar papel e caneta para planejar ajuda a visualizar os passos necessários, o que também incentiva a manter o foco ao longo do ano.



Além disso, é importante não depositar expectativas irreais em suas metas. O ideal é ajustar objetivos ao ritmo de cada pessoa, compreendendo que nem tudo será conquistado em um único ano. Revisitar a lista regularmente e celebrar cada pequena vitória contribui para um sentimento de satisfação e motivação contínua em 2025.



Para falar sobre o planejamento para 2025, o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou nesta segunda-feira (30) no Canal Saúde com o psicólogo Cleyson Monteiro.



Acompanhe a entrevista acessando os players abaixo.



O psicólogo Clayson Monteiro deu dicas de como tentar ter um 2025 mais resiliente



“O grande desafio é que as pessoas aprendam com os erros e que possam potencializar as dificuldades, as ansiedades e todas as construções que geraram insucessos, para que a gente possa restabelecer o parâmetro, reorganizar a meta e alcançá-la no próximo ano” finalizou.