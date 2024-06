A- A+

MÚSICA "Forró", música do Quinteto Violado ganha clipe no dia de Santo Antônio A composição é de Dudu Alves, diretor musical do grupo

Assim como a música, o vídeo conta a participação do grupo ‘As Januárias,’ banda de forró formada em 2017 pelas irmãs Mayra Barbosa, Mayara Barbosa e Sidcléa Cavalcanti. ”A música é moderna, sem deixar de se remeter aos forrós das antigas que Zé Dantas, Dominguinhos, Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga já cantavam e tem toda a relação com os 52 anos de tradição do Quinteto Violado e nada mais feliz que a junção com a jovem banda,” detalhou Dudu em entrevista concedida à apresentadora Patrícia Breda durante o ‘Arraial da Folha’ desta quarta-feira (12), na Rádio Folha 96,7, FM.



Filho de Toinho Alves, um dos formadores do Quinteto Violado, Dudu Alves falou sobre a importância da renovação na música, arranjos e participações, sem esquecer a essência do grupo que, quando criado, representou essa mesma renovação, trazendo uma nova linguagem instrumental para a música pernambucana.



SETE MENINAS



A composição de Dominguinhos e Toinho Alves, “Sete Meninas”, lembra Dudu, é um desses casos em que a música continua viva, independente da época em que foi gravada. A canção já ganhou versões nas vozes do próprio Dominguinhos, Quinteto Violado, Jackson do Pandeiro, Elba Ramalho, Mestrinho, em duas versões do Falamansa, Zeca Baleiro e na versão de Flávia Bittencourt, cantora maranhense, virou funk. A música, um dos grandes sucessos do grupo, permanece em sua essência,mesmo ganhando tantas e tão variadas interpretações.



O Quinteto Violado cumpre agenda de apresentações em inúmeras cidades pernambucanas e no sábado (22), no Sítio Trindade, em Casa Amarela, às 20h30. Acompanhe a entrevista completa através do canal de Youtube da Folha de Pernambuco, ou no instagram da Rádio Folha, 96,7 FM.



