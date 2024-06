"Forró Na Estrada" leva a música de André Rio em turnê no Ciclo Junino

A- A+

Quando a gente fala André Rio, imediatamente nos vem a imagem do cantor e compositor no trio elétrico do Galo da Madrugada, cantando um dos seus grandes sucessos “Chuva de Sombrinhas”, música em parceria com Nena Queiroga que se tornou hino do nosso carnaval. Mas o artista tem inúmeras composições voltadas ao Forró Pé de Serra. Canções que foram abraçadas pelo vibrante movimento quadrilheiro de nosso estado, como “Do Litoral ao Sertão”, e outros hits juninos como “Caldeirão do Meu Nordeste”, “Junho” , “Forró na Estrada”, música que dá nome ao seu projeto para o ciclo junino 2024, entre tantos outros. Clássicos de Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e Dominguinhos compõem seu repertório.



Sobre o projeto “Forró Na Estrada”, André Rio conversou com a âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Patrícia Breda, nesta quarta-feira (19). O artista leva aos palcos pernambucanos uma banda composta por 11 músicos e um repertório característico do Ciclo Junino.



Menino de Vó



O artista lembrou que seu trabalho com o frevo marcou fortemente sua carreira, mas sua ligação com forró vem desde a infância quando ouvia sua avó materna, Dona Linda, tocando acordeão e cantando Humberto Teixeira, Luiz Gonzaga e clássicos do Chorinho. Assim, o ‘menino de vó’ cresceu já imerso na genuína cultura do seu “país Pernambuco,” como ele gosta de falar.



André citou o disco gravado em 2005, com selo portugês, em que faz homenagem a Luiz Gonzaga e que já na década de 90, levava ao Sítio Trindade o projeto “Reciforró”, que anos mais tarde ganhou espaço no Cais da Alfândega.

André Rio/ Foto: Paullo Allmeida



Em julho, o artista segue em turnê pela Europa na 24ª edição do projeto “Viva Pernambuco”, onde divulga a cultura pernambucana, começando por Portugal, dia 02, e seguindo para outros quatro países: Espanha, Itália, Suíça e Alemanha.



Agenda



Neste sábado (22) André Rio se apresenta em Taquaritinga do Norte. Na véspera do São João, domingo (23), estará em Caruaru; no dia de São João, segunda(24), em Vertentes. No dia 28 de junho, a agenda de André será em Jaboatão e, dia 29, no Pólo Vila Tamandaré, em Recife. André Rio também tem agenda em Aracajú (SE) e Salvador (BA). A agenda completa pode ser conferida no instagram @andreriooficial e a entrevista está disponível no canal Folha de Pernambuco no YouTube.

Veja também

OBESIDADE Obesidade vai atingir quase metade da população brasileira até 2035