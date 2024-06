A- A+

FORRÓ Forró pé-de-serra faz animação do segundo fim de semana do Trem do Forró Para curtir o forró pé-de-serra, turistas de várias partes do Brasil, esgotaram os ingressos do segundo fim de semana da atração

Trios de forró pé-de-serra, comuns no São João do Recife, na temporada 2024 do Trem do Forró, uma das festas mais tradicionais desta época junina, segue animando os forrozeiros de plantão. Neste sábado (15) e domingo (16), o Trem vai partir do Recife com destino ao Cabo de Santo Agostinho, em um percurso de 84km (ida e volta) com vagões lotados e repletos de animação. A concentração da atração ocorre sempre a partir das 14h30, no antigo pátio da Transnordestina (ao lado do Restaurante Catamaran), no bairro de São José, no Recife. Já as viagens ocorrem a partir das 16h.



O destaque do Trem do Forró deste fim de semana são grupos de turistas do Pará, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Alagoas e Bahia. Até o fim do mês de junho serão ao todo cinco viagens, sempre nos fins de semana (15, 16, 22, 23 e 29). As viagens dos dias 15, 16 e 22 de junho estão com ingressos esgotados, mas ainda restam poucas vagas para o dia 29, dia de São Pedro e São Paulo.



Os kits são compostos por pulseira e camisa, que dão direito a experiência completa, incluindo parada para festa na cidade do Cabo. Em cada vagão, trios de forró pé-de-serra animam os passageiros. A estrutura conta ainda com bar para maior conforto. Na chegada ao Cabo, o público é recepcionado por quadrilha junina e levado para o Pátio de Lazer, localizado ao lado da Estação Central. No local os passageiros podem apreciar o que a gastronomia junina de Pernambuco tem de melhor e se divertir com apresentações culturais. Os forrozeiros seguem em ritmo de festa na volta para o Recife.



Além das vendas individuais, a organização do Trem do Forró possui pacotes especiais para grupos turísticos e empresas, que aproveitam a atração para realização de festas corporativas, confraternizações e campanhas de incentivo. O passeio é promovido pela Serrambi Turismo em parceria com o setor público e privado. O evento recebe passageiros de todo Brasil, sendo 30% formado por turistas de várias partes do país. A demanda de público gera, aproximadamente, 150 empregos diretos e 100 indiretos, além de movimentar aproximadamente 600 mil reais na economia do Cabo de Santo de Agostinho e R$3 milhões no Recife.

Trem do Forró/ Foto: Ray Evllyn



História

O Trem do Forró, uma das iniciativas do programa Pró-Lazer, saía do Recife a Caruaru e depois voltava à capital, transportando cerca de 60 passageiros, ao som de uma banda de pífanos e forrozeiros. Mesmo com a extinção do Pró Lazer, o proprietário da Serrambi Turismo, Anderson Pacheco, que também foi diretor do programa, deu continuidade ao passeio, transformando-o em evento turístico. Em 2001, o destino do Trem do Forró passou a ser o Cabo de Santo Agostinho. Em 2020, a organização da atração junina estava pronta para realizar uma grande festa em comemoração aos 30 anos do passeio, mas em virtude da pandemia, a celebração precisou ser adiada e, em 2022, comemorou de forma histórica três décadas de muita animação.



Serviço:

Trem do Forró 2024

Data: 08, 09, 15, 16, 22 e 23 de junho

Ingressos: R$190 (valor único)

Onde adquirir: www.tremdoforro.com.br ou nos quiosques do Ticket Folia dos Shoppings Riomar e Boa Vista.

Outras informações: (81) 9 9911.2763 / (81) 3314.9004 ou pelo site do evento.

Veja também

RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS Religiões afro-brasileiras e seus mitos da criação do mundo ganham exposição