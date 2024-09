A- A+

MUSEU Fundação Gilberto Freyre abre neste domingo (29) com programação infantil A edição de setembro do Domingo Aberto, da Fundação Gilberto Freyre com visita à Casa-Museu e encontro de desenho ao ar livre

Na edição de setembro do Domingo Aberto, projeto que a Fundação Gilberto Freyre realiza todo último domingo do mês, as crianças poderão fazer passeios educativos pelo Sítio Ecológico, além de participar de oficinas, contação de histórias e cineclube.

A Casa-Museu Magdalena e Gilberto Freyre estará aberta, com o tema “Poesia em Apipucos”, e o Urban Sketchers Recife-Olinda, grupo que se reúne mensalmente para desenhar, fará edição especial nos jardins da instituição. Será neste domingo (29), a partir das 9h30.

Para participar, basta levar o próprio material e usar a técnica que souber, o estilo que quiser, mesmo que não tenha experiência. Cada pessoa desenha à sua maneira e não há competição alguma, mas sim uma confraternização entre praticantes do desenho.

Esta é uma experiência artística que muito dialoga com o pensamento e os escritos de Gilberto Freyre, que escreveu sobre o Recife e Olinda a partir de suas andanças e observações precisas sobre questões socioculturais de duas das cidades mais antigas do Brasil.



Também às 9h30, vão se iniciar duas atividades infantis no Sítio Ecológico, quando as crianças poderão conhecer a biodiversidade da flora, onde convivem harmoniosamente espécies nativas e exóticas. São elas: Bracelete Ecológico, recomendada para crianças de 3 a 7 anos; e Trilha e Arte com Folhas, para crianças de 7 a 10 anos.

Em seguida, às 10h30, será a vez das oficinas: Confecção de Mudas, para crianças e adolescentes de 9 a 13 anos, e Meu Jardim Dá Flor, de colagem, ministrada pelo arte-educador Emerson Pontes, para crianças com idade a partir de 4 anos.



Já à tarde, a programação segue com a Contação de Histórias de Lili, com a contadora Liane Silva, às 14h30, e a última sessão do cineclubinho Era Uma Vez…, com o filme “Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca” mais bate-papo da escritora infantojuvenil Gabih Florêncio.

Todas as atividades são gratuitas, mas as da manhã têm vagas limitadas, que serão preenchidas por ordem de chegada.

VISITAÇÃO À CASA-MUSEU

A Casa-Museu Magdalena e Gilberto Freyre estará aberta à visitação, das 10h às 15h, com entradas a cada uma hora, e terá como tema “Poesia em Apipucos”. Mundialmente conhecido pela sua robusta e profunda obra sociológica, Freyre também se aventurou de forma muito exitosa e elogiada pela poesia.

"Esta é uma oportunidade para os visitantes conhecerem mais sobre a obra literária de Gilberto Freyre através do contato com sua produção poética. Também destacaremos sua amizade com grandes poetas, como Manuel Bandeira, Lêdo Ivo e Carlos Drummond de Andrade, além de seu lado como leitor de poesia”, destaca Jamille Barbosa, diretora-executiva da Fundação Gilberto Freyre.”

Serviço:

Domingo Aberto da Fundação Gilberto Freyre (Rua Dois Irmãos, 320, Apipucos, Recife)

Domingo, 29 de setembro de 2024

A partir das 9h30

A visita mediada à Casa-Museu Magdalena e Gilberto Freyre acontece a cada uma hora, entre 10h e 15h. Os ingressos para esta atividade custam R$ 15 (entrada inteira) e R$ 7,50 (meia). A entrada na Fundação e as demais atividades são gratuitas.

