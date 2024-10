A- A+

FUNASE Gil do Vigor visita unidades da Funase de Caruaru para contribuir com pesquisa de doutorado Gil palestrou para os adolescentes e jovens sobre a importância dos estudos e entrevistou alguns socioeducandos e seus familiares

O economista e pesquisador pernambucano Gil Do Vigor,visitou a Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) de Caruaru,no último sábado (28). O momento foi uma oportunidade colher depoimentos dos adolescentes, a fim de aprofundar sua pesquisa de doutorado de Philosophy Doctor (PhD) na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos.



Durante a visita ao Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) e no Centro de Internação Provisória, Gil Do Vigor conheceu a estrutura das unidades, as especificidades das medidas socioeducativas e as atividades realizadas com os jovens.

Além disso, Gil palestrou para os adolescentes e jovens sobre a importância dos estudos, e sua trajetória, desde a infância pobre até a conquista dos estudos e que o levou à graduação e até onde chegou.

Gil Do Vigor na Funase Caruaru/Fotos: Marcelo Dettogni / Ascom Funase



“A Funase entende a importância de colaborar com uma pesquisa científica dessa magnitude, que só reforça a confiança e segurança que se tem nos dados publicizados e na abertura que o sistema socioeducativo de Pernambuco possui para a ciência”, comenta a presidente da Funase, Raissa Braga, que acompanhou a visita.



Para Gil Do Vigor, a conversa com os socioeducandos permitiu que ele e os jovens pudessem entender mais o papel da educação na sociedade.



“Notei que ao refletirem sobre seus passos, os adolescentes conseguem entender que pode existir um mundo os esperando, mas que a educação deve ser a prioridade. A escola pode e deve ser um lugar de acolhimento, de pertencimento e na Funase, os jovens têm experiências socioeducativas, com a arte, cultivam horta, entre outras atividades”. Comentou o pesquisador

Gil Do Vigor entrevista socioeducandos da Funase/Fotos: Marcelo Dettogni / Ascom Funase



Além disso, Gil comenta que acredita que um país deve aos seus cidadãos o sentimento de pertencimento e dignidade.



“Sou grato e feliz pela minha pesquisa contribuir para análises importantes e que farão diferença para se ter esperança no futuro, através da educação. E a Funase uma instituição que agrega valor a Pernambuco’’, expõe.



As entrevistas foram um momento para o pesquisador aprofundar o conteúdo do seu trabalho, ouvindo os socioeducandos sobre suas experiências de vida. Dessa forma, será possível desenvolver novas perspectivas, propostas e hipóteses para sua pesquisa.



Fotos: Marcelo Dettogni / Ascom Funase



Veja também

ARTE Mayssa Leão é destaque no Salão de Pinhais, no Paraná, e participa da CASACOR