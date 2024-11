Gripe x Resfriado: entenda as diferenças e previna-se

A- A+

A gripe e o resfriado são infecções respiratórias comuns que compartilham sintomas semelhantes, mas têm causas e gravidades distintas. O resfriado é causado principalmente por rinovírus e é uma infecção leve, afetando as vias aéreas superiores. Já a gripe é causada pelo vírus influenza e pode infectar as vias aéreas superiores e inferiores, levando a sintomas mais intensos.



Os sintomas do resfriado incluem coriza, espirros, congestão nasal, dor de garganta e febre leve, já a gripe causa febre alta, dor de cabeça, dores musculares, cansaço extremo e dor de garganta. Em alguns casos, pode haver náuseas e perda de apetite.



Para prevenir a gripe e o resfriado, é essencial lavar as mãos regularmente, evitar contato próximo com pessoas doentes e tomar a vacina anual contra a influenza, a vacina é especialmente recomendada para pessoas de grupos de risco, como crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas.



Para abordar com mais detalhes as principais diferenças da gripe e do resfriado, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou com a pneumologista Gabrielle Souza.



Acompanhe a entrevista completa acessando os players abaixo.



A médica alertou para os quadros mais avançados da gripe que podem vir a se tornar um problema maior



“A preocupação maior é justamente nos quadros de gripe influenza que podem se transformar em uma síndrome gripal simples ou em uma síndrome respiratória aguda grave, que pode trazer maiores problemas”

Pneumologista Gabrielle Souza. Foto: Divulgação



A pneumologista também deixou advertiu as pessoas em idade extrema que são os grupos mais vulneráveis a desenvolverem um quadro de doença respiratória mais grave

“Pessoas com menos de 5 anos ou idosos com mais de 60 anos, gestantes e pessoas com problemas de imunidade ou alguma doença crônica precisam ter cautela, mas é principalmente os extremos de idade”





Veja também

CÂNCER DE BOCA Novembro Vermelho: a luta contra o câncer de boca