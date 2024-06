Hérnia de disco e dor lombar

A- A+

As dores da coluna lombar é uma das principais causas de afastamento das atividades do trabalhador. Para sanar o problema sair do sedentarismo, realizar atividades físicas e buscar levantar-se com mais frequência é essencial.

A nossa coluna é fortalecida basicamente pelo core, que é o conjunto de musculatura do nosso dorso, abdômen e pé. O fortalecimento do core ajuda a estabilizar a coluna e a partir daí nós vamos ter cada vez mais menos chances de ter dor nas costas. A falta da realização de atividades físicas influencia diretamente nas dores.

As duas principais causas de afastamento do trabalho por dores incapacitantes ou quando o paciente não consegue realizar a sua atividade laboral são hérnias de disco e lombalgias.

Ficar sentado é a pior posição para a coluna, é a posição que exerce a maior pressão sobre os discos, o ideal para quem trabalha muito tempo sentado é a cada uma hora levantar para tomar um café, uma água ou ir ao banheiro. Só essas pequenas atitudes já ajudam a aliviar a pressão sobre os discos.



E para falar sobre o assunto, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 conversou no Canal Saúde com o cirurgião de coluna, Lucas Melo



Cirurgião de coluna, Lucas Melo. Foto: Divulgação



“É uma doença muito comum, principalmente em adultos com vida ativa, e a hérnia de disco é um tipo de doença, e a lombalgia que é a dor nas costas é outro tipo de doença que podem estar associadas ou não uma com a outra. São doenças ainda que são bastante comuns como causas de afastamento de trabalho, inclusive já foi tema de uma matéria recente que mostrou que as duas principais causas de afastamento do trabalho no Brasil são dor nas costas e hérnia de disco”





O especialista citou as faixas etárias mais comuns de sofrerem com a doença



“É uma doença que acomete tanto adultos jovens e até mais raramente adolescentes, recentemente operei um adolescente de 17 anos com hérnia de disco. Mas acometer idosos também, mas é mais comum em adultos entre 20 a 50 anos.”





O médico deu mais detalhes desse mal que acomete tantas pessoas no mundo





“Com certeza as dores lombares e hérnias discais são doenças que acontecem em grande parte da população podendo ser causadas pelas mais diversas atitudes ou comorbidades. Às vezes você tem um diagnóstico por alguma patologia e também pela falta de atividade física, sedentarismo, ou predisposição genética, mas claro que são doenças multifatoriais, que acontecem por conta de diversos fatores”



Ficou interessado? Ouça o podcast completo acessando o link abaixo.

https://open.spotify.com/episode/53a9aWG7vMWp1cIlJgNaOq?si=43emqFgfS-uWqBIHTk73KQ&nd=1&dlsi=ce893688dabb4ba6

