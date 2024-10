HSE realiza atividades em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa Idosa

A- A+

O Hospital dos Servidores do Estado (HSE), vinculado ao Instituto de Atenção à Saúde e Bem-estar dos Servidores do Estado de Pernambuco (Iassepe) realizou, na manhã desta terça-feira (1º), atividades para marcar o Dia Internacional da Pessoa Idosa. O evento contou com exposição de talentos, música e palestras, que mobilizaram profissionais e pacientes atendidos no Centro de Medicina Preventiva (Cempre), voltado ao atendimento de pessoas com hipertensão e diabetes.

Um grupo de 12 pacientes idosos deixou os consultórios e mostrou, no corredor térreo do hospital - localizado no bairro do Espinheiro, Recife -trabalhos de crochê, artesanato, plantas, objetos de decoração, necessaire, artigos de casa, bolsinhas de ponto de cruz, brinquedos, entre outras habilidades. “O objetivo é mostrar que as pessoas com mais idade podem sim produzir, tem habilidades, não é a idade que vai impedí-los", conta Jacilene Carvalho, coordenadora do Cempre.

Severina Graciliano da Silva, 70 anos, é uma prova disso, ela restaura bonecas. Como? Consegue os brinquedos através de uma catadora, vizinha dela, na Ilha de Santana, em Olinda. Os brinquedos chegam sujos, sem roupa e cabelo desarrumado.

“Eu limpo, faço roupa nova, restauro e dou para as crianças da minha comunidade. Faço isso porque nunca tive uma boneca quando era criança”, se emociona ao falar desse trabalho.

Os dotes e habilidades dos pacientes foram descobertos no dia a dia, durante as consultas com a equipe multidisciplinar, formada por assistente social, nutricionista, psicólogo, enfermagem, técnica de enfermagem e médica na especialidade de clínica geral. Entre aferições de pressão, glicose, orientações alimentares, histórias são contadas e aos poucos, eles vão se revelando. Dona Ondina Barros da Silva, 83, conhecida como Nininha do Coco, é uma revelação. Frequenta o Centro de Medicina para tratamento da diabetes e desde o ano de 2012 sobe aos palcos para cantar coco. “Eu componho e canto, participei no mês de agosto do festival Pernambuco meu País, em Caruaru, faço parte da cultura do Recife e de Olinda”. E deu uma palhinha para todos que estavam ali prestigiando o evento.

Após a apresentação de Nininha do Coco, a fala da médica Alice Arruda reforçou a importância das atividades para a melhoria da qualidade de vida. “Saúde do idoso é isso, é mais do que a ausência da doença, é, principalmente, a preservação da autonomia dessas pessoas”. As comemorações do Dia Internacional da Pessoa Idosa também contou com rodas de conversa nos ambulatórios do HSE, ministradas pela gestora do Serviço Social do HSE, Ana Cláudia Ferreira; e pela assistente social do Conselho Regional de Serviço Social, Juliane Lins. Elas realizaram uma reflexão sobre a violência, e lembraram que o dia um de outubro é reservado aos idosos, porque a data marca a promulgação do Estatuto da Pessoa Idosa.

Veja também

CRIANÇA Mês das Crianças: Camará Shopping anuncia atração inédita de magia