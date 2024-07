A- A+

HUMOR Humorista Leo Lins volta aos palcos do Recife, em agosto O humorista vem com o stand-up "Peste Branca", que será apresentado no dia 03, no Teatro do Imip

O humorista carioca Leo Lins desembarca mais uma vez na capital pernambucana, no dia 03 de agosto, para única apresentação no Teatro do Imip, no bairro dos Coelhos. O artista traz o stand up "Peste Branca", que já foi assistido por milhares de espectadores nos teatros de todo o Brasil.

Em seu espetáculo, o comediante aborda temas sensíveis com piadas ácidas, provocando a reflexão e o debate dos espectadores.

“Fazer rir com temas delicados é como cuspir fogo: quando feito por um profissional é uma arte, do contrário alguém vai se queimar”, diz o humorista.

Com piadas sobre os mais variados temas, Leo Lins fará uma única apresentação e a expectativa é de casa cheia, como nas outras vezes em que esteve em Pernambuco.

"Os espectadores do Recife podem esperar o melhor show de stand-up que já viram. A não ser que já tenham visto outro. Eu uso humor para não parecer arrogante", brinca o comediante.

Serviço

Leo Lins

Domingo, 03 de agosto, às 21h, no Teatro do Imip, no bairro dos Coelhos Ingressos entre R$ 50 e R$ 100

Duração: 70 minutos

Classificação indicativa:16 anos

Produção: Manguetown Comedy

Informações no site: https://www.sympla.com.br/evento/leo-lins-em-peste-branca/2483841?referrer=w ww.google.com

