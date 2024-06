A- A+

IMIP IMIP traz variedade de produtos para o Quiosque Solidário do RioMar Recife O Quiosque Solidário do RioMar Recife recebe o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP)

O Quiosque Solidário do RioMar Recife recebe, em junho, o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP). Até o final do mês, o espaço localizado no Piso L1, próximo da loja O Boticário, contará com uma variedade de produtos personalizados. O valor arrecadado com as vendas será totalmente revertido para a instituição.

Neste mês, no Quiosque Solidário RioMar, é possível encontrar desde camisas de casal até garrafas térmicas, além de malas e necessaires para ajudar na organização da rotina ou até mesmo em uma viagem. Há ainda opções de chaveiros, carteiras, mochilas, roupa de banho infantil, entre outros produtos.

O IMIP é uma entidade filantrópica que atua nas áreas de assistência médico-social, ensino, pesquisa e extensão comunitária. Criado em 1960, o IMIP tem seus atendimentos voltados para a população carente de Pernambuco e se posiciona como uma das estruturas hospitalares mais importantes do país por ser referência quando o assunto é assistência social.

