A- A+

INCLUSÃO Inclusão: Festival Brasileiro de Cantores e Cantoras com Deficiência na Rádio Folha FM "Festival Brasileiro de Cantores e Cantoras com Deficiência, no Rádio" reúne 21 intérpretes de várias partes do Brasil

Uma competição de elevado nível, tem mobilizado intérpretes de várias partes do Brasil, via online, com o Festival Brasileiro de Cantores e Cantoras Com Deficiência, no Rádio, que acontece no Programa Resgatando a Cidadania, veiculado na Rádio Folha 96,7FM, que vai ao ar todo sábado, a partir do meio dia.

O Festival foi iniciado em 1° de Junho, dentro das comemorações dos 20 anos do programa, e tem 21 inscritos de vários estados brasileiros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Acre, Rio grande do Norte, Pernambuco e outros. A votação é feita pelo público ouvinte e por uma comissão técnica, formada por cantores renomados.

Neste sábado(22) aconteceu a IV eliminatória, com participação de três concorrentes mulheres. Foram classificadas: em primeiro lugar Tati Di Paula, de São Paulo e em segundo Miriam Aparecida de Paula, do Rio de Janeiro. A terceira colocada, a professora pernambucana Vitória Marinho, vai para repescagem.



Na primeira etapa, no sábado, dia 1°, os classificados foram: Evandro Abelin, de MG e o pernambucano Josivaldo José. Na segunda etapa, se classificaram: Alcina Gonçalves, de Petrolina/PE e Joseli Cardoso, de Embú das Artes/SP. Na terceira, no último sábado (15), se classificaram Vilminha Melo, de MG, e Jucelí Márcia, também de MG.

As competições seguem todo sábado e a final vai acontecer em 5 de novembro, com evento presencial no Recife.

O comunicador Domingos Sávio, idealizador do festival, segue na captação de patrocínios para o prêmio e para a hospedagem dos 5 finalistas, na capital Pernambucana. Apoiadores culturais podem se comunicar pelo telefone de Sávio (81)9 8438 6462, ou pelo Instagram @domingossavioradialista.

O programa Resgatando a Cidadania é apresentado pelo radialista Domingos Sávio, ativista da luta dos direitos da pessoa com deficiência,

e vai ao ar todo sábado, a partir do meio-dia, pela Rádio Folha 96,7 FM. Seu conteúdo pode ser acompanhado a qualquer momento pela plataforma de áudio de sua preferência, através do Podcast Inclusão e Acessibilidade, no Podcasts Folha de Pernambuco.

Acompanhe a competição deste sábado(22) no link abaixo: https://open.spotify.com/episode/2hYrdVHlTlCWth1luML01B

Veja também

SÃO JOÃO 2024 São João dos Bonecos Gigantes de Olinda terá cortejo junina nesta segunda-feira (24)