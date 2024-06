A- A+

INCLUSÃO Inclusão e superação no show de Muniz do Arrasta-Pé A inclusão é marca registrada do sanfoneiro, cantor e compositor que se apresenta no palco principal do Sítio Trindade nesta sexta (28)

O músico, cantor, compositor e produtor cultural Muniz do Arrasta-Pé, se apresenta nesta sexta (28), no palco principal do Sítio Trindade, Casa Amarela, levando ao palco principal um show onde a inclusão leva ao palco dançarinas cadeirantes e intérpretes de Libras. Em bate-papo com a âncora da Rádio Folha 96,7, FM, Patrícia Breda, o sanfoneiro contou um pouco da sua história.



Natural de Macaparana, Muniz do Arrasta-Pé começou a tocar sanfona ainda menino, mesmo contra a vontade de seu pai. Autodidata, ele insistiu em aprender a arte para ajudar a família. O pai já dava os primeiros sinais de que perderia a visão, o que mais tarde aconteceria com outros integrantes da família portadores de retinose pigmentar congênita.



A superação e o amor pela música fizeram com que o sanfoneiro seguisse a carreira artística, mesmo com as dificuldades decorrentes da perda da visão.



Inclusão



"Não enxergar é um presente que Deus me deu" afirmou o artista.

Em suas apresentações ele traz reflexões sobre inclusão e acredita na mudança que mensagens positivas podem trazer para a vida das pessoas que acompanham seu trabalho.



Após dez anos ausente, ele volta a se apresentar no palco principal do Sítio Trindade. Para este show ele se apresenta com sua banda completa, três dançarinas, duas são cadeirantes, dois dançarinos e intérpretes de Libras. O show está previsto para às 19h.



O espaço cultural fica na Estrada do Arraial, S/N, Casa Amarela, Zona Norte do Recife. Conheça o trabalho do artista através do seu perfil no instagram @munizarrastape



