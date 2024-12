Inteligência artificial na medicina: o equilíbrio entre o humano e a máquina

A medicina está vivendo uma transformação profunda, impulsionada pela integração de robôs humanoides com inteligência artificial (IA). Durante um congresso recente, o robô AMECA demonstrou como a IA pode auxiliar no diagnóstico e tratamento de doenças, respondendo a perguntas complexas de forma natural. Essa tecnologia promissora oferece diversas vantagens, como a possibilidade de diagnósticos mais rápidos e precisos, além de suporte em áreas com escassez de profissionais de saúde.

No entanto, é fundamental ressaltar que a IA ainda possui limitações, a qualidade das respostas fornecidas pelos robôs depende da qualidade dos dados e da programação, que são desenvolvidas por humanos, erros ou falhas na programação podem levar a diagnósticos incorretos e comprometer a segurança dos pacientes. A IA deve ser vista como uma ferramenta auxiliar, que complementa o trabalho dos médicos, e não como uma substituta.

O futuro da medicina com a IA é promissor, mas é preciso avançar com cautela, a integração de robôs humanoides na área da saúde exige um equilíbrio entre o potencial da tecnologia e a necessidade de supervisão humana. A IA pode revolucionar a medicina, mas a experiência, o conhecimento e a empatia dos profissionais de saúde continuam sendo essenciais para garantir um atendimento de qualidade e humanizado.

Para falar sobre o assunto com mais detalhes, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou nesta quinta-feira (12) com o pneumologista Murilo Guimarães.



“Isso já é uma realidade no nosso meio, você tem vários hospitais que são integrados do ponto de vista de informática, o que faz com que você tenha acesso ao prontuário do paciente na hora que você quer, em setores diferentes do hospital. Você tem acesso às imagens do paciente, você tem acesso a exame do paciente. Eu hoje tenho acesso a exames de meus pacientes no meu celular”