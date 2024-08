A- A+

FESTIVAL 'Janeiro de Cenas Curtas' abre suas inscrições Novidade na edição de 2025 do Janeiro de Grandes Espetáculos, a mostra selecionará 16 cenas de artistas pernambucanos

O Janeiro de Grandes Espetáculos - Festival Internacional de Artes Cênicas e Música de Pernambuco anuncia uma novidade para a sua 31ª edição: o ‘Janeiro de Cenas Curtas’. A mostra competitiva, que acontecerá dentro da programação do JGE, abrirá espaço para artistas independentes, grupos e coletivos pernambucanos apresentarem pequenas cenas ou esquetes teatrais, com duração de até 12 minutos e mínimo de duas pessoas no elenco.



O edital e a ficha de inscrição para o ‘Janeiro de Cenas Curtas’ estão disponíveis até 12 de setembro no site do JGE (www.janeirodegrandesespetaculos.com/). São ofertadas 16 vagas nas categorias Melhor Cena Curta, Melhor Direção de Cena Curta, Melhor Ator de Cena Curta, Melhor Atriz de Cena Curta e Melhor Técnico de Cena Curta.



A Comissão de Seleção é constituída por Paulo de Castro, produtor-geral do JGE; Paulo de Pontes, que integra a Gerência de Programação do Janeiro; e pelo produtor cultural Jorge Féo. O júri terá o diretor teatral Albemar Araújo e a produtora Suzana Costa.



Os selecionados irão se apresentar no Teatro Barreto Júnior, no Pina, Recife, dias 18 e 19 de janeiro de 2025. Os vencedores nas categorias Melhor Direção, Melhor Ator, Melhor Atriz e Melhor Técnico receberão troféu. Em Melhor Cena Curta, os três primeiros lugares ganharão ainda gratificação em dinheiro.



Festival Internacional



Consolidado na agenda cultural das artes cênicas no Brasil, o Janeiro de Grandes Espetáculos - Festival Internacional de Artes Cênicas e Música de Pernambuco chega a sua 31ª edição em 2025. Entre 9 e 31 de janeiro, uma maratona reunirá dezenas de espetáculos de teatro, circo, dança e música, entre produções locais, nacionais e internacionais.

Em maio deste ano, a Apacepe (Associação dos Produtores de Artes Cênicas de Pernambuco), realizadora do evento, lançou edital para a seleção de grupos e artistas pernambucanos interessados em concorrer a uma vaga no JGE. Confira os projetos aprovados:

Categoria Teatro para Infância e Juventude

"Para Não Dormir", Cutia Coletiva, Recife

"Lua, Estrela e Baião", Tapete Voador, Recife



Categoria Teatro Adulto

"Salto", Bote de Teatro, Recife

"Ao Paraíso", Coletivo Flutuante, Recife



Categoria Teatro – Interior

"Querida Gina, Cia. Artística Avani Lopes, Santa Cruz do Capibaribe (Adulto)

"O Livro da Alegria", Pirilampos Produções e Entretenimento, Recife (Infância e Juventude)



Categoria Circo

"Circo Sciense - Do Mangue ao Picadeiro", Trupe Circus (EPC), Recife

"Em Busca de um Emprego", Cia. Anasalada de Variedades, Recife

Categoria Dança

"Labor", Coletivo Outros Ares de Dança, Paulista

"Itaêotá", Grupo Totem, Recife



Categoria Música

"Estesia", Estesia, Recife

"Tributo Armorial - Camerata Pernambucana", Camerata Pernambucana, Recife





SERVIÇO:



‘Janeiro de Cenas Curtas’ dentro do Janeiro de Grandes Espetáculos

Inscrições de 12 de agosto a 12 de setembro de 2024

Através do site: www.janeirodegrandesespetaculos.com/

Informações: [email protected]





Veja também

AUTISMO Autismo e o desafio da Autonomia