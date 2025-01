Josildo Sá lança "Sonho Eletrizado" para o Carnaval 2025

A- A+

Josildo Sá tem em Tacaratu, Sertão pernambucano, terra dos Pankararus, sua cidade natal. Cantor, compositor de variados ritmos, dá com o frevo “Sonho Eletrizado”, lançado em primeira mão na Rádio Folha 96,7 FM, o pontapé inicial para o seu projeto de Carnaval 2025. A inspiração para a canção veio durante um sonho e imediatamente ganhou letra e melodia que receberam arranjos e guitarras de Luciano Magno e programação eletrônica e teclados do maestro Fábio Valois.

Josildo Sá conversou com a âncora Patrícia Breda, Rádio Folha 96,7 FM, neta segunda-feira (27) e lembrou que foi o seu projeto de Samba de Latada, que contou com a participação do mestre Paulo Moura que o projetou no cenário musical.

Paulo Moura, falecido em 2010, foi um maestro,compositor, arranjador,saxofonista e clarinetista brasileiro de choro e samba. Era considerado um dos principais nomes da música instrumental do Brasil.

Com o pé no Carnaval, mas a cabeça no São João, Josildo Sá já está trabalhando o seu projeto “Josildo Instigado” com 10 canções, e direção musical de Yuri Queiroga, para o ciclo junino. Entre um trabalho e outro ele continua apresentando o show “Josildo interpreta Lupicínio e outras canções”, e ainda encontra tempo para produzir o “Tabuleiro Sons” com as participações de Bell Puã, cantora, compositora, atriz e poeta e o cantor Zé Brown, um dos pioneiros do Rap em Pernambuco,que será lançado em breve. Sobre tanta musicalidade e possibilidades artísticas Josildo Sá afirma

“Procuro ouvir serestas, latada, rock’n’roll...ouço tudo, vivo de fragmentos, de juntar coisas."

O clipe do frevo “Sonho Eletrizado” já foi gravado em Olinda e deve estar sendo lançado na primeira semana de fevereiro. Para saber mais sobre o artista @josildosa

