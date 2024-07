Julho Laranja: alerta para o Bruxismo infantil

A- A+

O Julho Laranja é uma ação nacional que nasceu com o objetivo de sensibilizar e informar a população sobre a importância dos cuidados ortodônticos precoces já que a prevalência da má oclusão infantil é alta em nosso país. A partir dos 5 anos de idade, os pais devem levar as crianças a uma consulta com um profissional para se orientar sobre saúde bucal, correção dentária, correção do crescimento da face, ranger ou apertar dos dentes e sobre os riscos do ronco, do bruxismo e da apneia do sono (falta de ar noturna).

Neste ano, o foco da campanha do ‘Julho Laranja’ é o bruxismo infantil, comportamento de ranger ou apertar demais os dentes que, além de prejudicar muito a qualidade do sono da criança, pode causar desgastes e fraturas dentais, muita sensibilidade, cansaço e dores nos músculos do rosto.

Bruxismo é um termo genérico para descrever um problema multifacetado de atividades musculares mastigatórias considerado patológico quando uma pessoa experimenta possíveis consequências negativas, como dor orofacial, dentes danificados ou interações na articulação temporomandibular.

Para falar mais sobre o assunto, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou com a ortodontista Cristiane Araújo que falou sobre o bruxismo infantil

Ortodontista, Cristiane Araújo. Foto: Divulgação

“Existe um bruxismo que é considerado fisiológico que é ali na primeira infância, do zero até os seis anos de idade nesse tipo de bruxismo, geralmente a gente não tem interferência médica a gente só fica observando, mas a partir dos seis anos de idade ele já é considerado um problema, e aí já precisa de intervenção.”



A especialista explicou quando é necessário interferência médica no bruxismo infantil



“Estresse e ansiedade estão entre os principais fatores associados, a gente nota que esse comportamento ansioso, estressado nas crianças piorou muito desde a pandemia porque a rotina é uma coisa muito importante para criança e desde a pandemia e a rotina deu uma bagunçada. Além disso, a gente tem alguns fatores neurológicos que são muito prevalentes em crianças que também e são associações com bruxismo como TDAH e o TEA (Transtorno do espectro autista) que observamos e que acabou crescendo muito nos últimos anos”



