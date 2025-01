A- A+

CARNAVAL La Ursa do Bloco "O Bonde" combate fake news e desfila no Recife Antigo, neste domingo (26) Agora modernizada, a figura icônica do Carnaval pernambucano aceita contribuições via Pix, cartão de crédito e débito, além do tradicional dinheiro em espécie

A icônica La Ursa, personagem do Bloco Lírico "O Bonde", volta às ruas do Recife Antigo neste domingo (26) com uma proposta irreverente e consciente: combater as fake news. Com raízes no Carnaval pernambucano desde 1948, a La Ursa modernizou sua abordagem e agora aceita contribuições via Pix, cartões e dinheiro, e com sua irreverência deixa uma mensagem importante: ela é contra fake news e não caiu na mentira da suposta taxação do Pix. A concentração acontece às 16h, na Rua da Guia, prometendo animar foliões com marchinhas tradicionais.

O desfile da La Ursa percorrerá pontos históricos como a Avenida Rio Branco, Rua do Bom Jesus e Praça do Arsenal, resgatando o espírito dos antigos carnavais. A brincadeira, que combina tradição e conscientização, reforça o combate à desinformação de forma lúdica. Além disso, o bloco arrecada recursos para manter viva essa manifestação cultural, agora com opções de pagamento modernizadas, incluindo maquineta de cartão.

Foto: Zé Gabriel Lima/ Divulgação

Durante o percurso, a La Ursa interage com o público, destacando sua essência carnavalesca e sua conexão com temas atuais. "Mostramos que é possível se atualizar sem perder a essência", comenta Cid Cavalcanti, fundador do bloco. A canção "A La Ursa quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro" segue marcando presença, enquanto o bloco reforça sua missão de resgatar e preservar a cultura pernambucana.

Os recursos arrecadados pela La Ursa são destinados à manutenção do bloco, garantindo sua continuidade. A programação de "O Bonde" segue até março, com eventos como o Dia do Frevo e os desfiles oficiais de Carnaval. Assim, a La Ursa permanece encantando gerações e afirmando sua relevância no cenário cultural do Recife, mesclando tradição, diversão e informação.

