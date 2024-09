A- A+

LIPEDEMA Lipedema: Doença crônica vascular que acomete principalmente as mulheres Segundo dados do Instituto Lipedema Brasil mais de 10 milhões de brasileiras podem ter lipedema e não sabem

Lipedema é uma condição crônica caracterizada pelo acúmulo desproporcional de gordura subcutânea, geralmente nas pernas e, em alguns casos, nos braços. Esse acúmulo de gordura é acompanhado por inchaço, dor e sensibilidade, e não costuma responder a dietas ou exercícios físicos tradicionais.

Ao contrário da obesidade comum, o lipedema afeta de forma desproporcional o corpo, preservando, em grande parte, a região superior, como o tronco e a cintura, enquanto as extremidades inferiores sofrem um crescimento exagerado.

A doença não tem cura, mas o diagnóstico e o tratamento precoce podem ajudar a controlar os sintomas e prevenir a progressão do lipedema. Os tratamentos são voltados para a redução dos sintomas, alívio da dor e melhora da qualidade de vida.

Para falar com mais detalhes sobre o lipedema e tratamentos possíveis, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com a fisioterapeuta dermatofuncional Olga Alves.



Ouça a entrevista completa acessando o player abaixo.





Fisioterapeuta dermatofuncional Olga Alves. Foto: Divulgação



A fisioterapeuta Olga Alves explicou o porquê das mulheres serem as que mais sofrem com a doença.



“É uma doença muito ligada aos fatores hormonais, ou seja, quando as mulheres passam pelo ‘boom’ da puberdade, ela tem eventos hormonais que podem ser uma das causas desse acúmulo de gordura desproporcional”



Além da puberdade, a especialista falou em quais outras fases da vida as mulheres estão mais propícias a desenvolver o lipedema.



“Acontece mais em mulheres devido a situação hormonal que acontecem, além da puberdade, na gestação ou até mesmo, na menopausa pode ser desenvolvida, e por conta disso acomete 12% das mulheres”





