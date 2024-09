A- A+

SAÚDE Mais do que meros companheiros, os pets oferecem benefícios emocionais à saúde mental Ter a companhia de um amigo de quatro patas pode oferecer alívio em momentos de tristeza ou solidão

Mais do que meros companheiros, os pets oferecem uma variedade de benefícios emocionais e psicológicos que costumam transformar a vida de seus tutores. Daniella Lima, psicóloga e professora do curso de psicologia da UNINASSAU conversou sobre o assunto com a âncora Patrícia Breda, na programação desta sexta (20), da Rádio Folha FM, 96,7.



Ter a companhia de um amigo de quatro patas pode oferecer alívio em momentos de tristeza ou solidão. Além disso, esses animais são uma fonte contínua de apoio emocional. Como o pet pode ajudar? Quais os benefícios emocionais e psicológicos de ter um animal? A presença destes companheiros de quatro patas, seja cachorro ou gato, diminui significativamente o desenvolvimento de problemas como depressão, ansiedade, sensação de solidão e, principalmente, o estresse do dia a dia.



“Importante é procurar a companhia do pet antes mesmo que se instale a dor emocional. A presença reconfortante do animal de estimação atua, dessa forma, como prevenção aos males emocionais,” pontua Daniella.



A psicóloga lembra que essa relação também promove o aumento da autoestima e estimula as interações sociais entre as pessoas. E qual o pet ideal para ser adotado? Nesse caso específico é importante avaliar qual a espécie que mais se adequa ao adotante. Não importa o porte ou a raça. Não adianta buscar um cachorro, ou gato, por exemplo, se não há empatia entre esses animais e o provável tutor. Também é bom avaliar as questões alérgicas e de espaço a ser oferecido ao novo companheiro. Afinal, não se deve esquecer que o animalzinho também precisa de cuidados e atenção médica veterinária.



Durante todo o mês de setembro, somos lembrados da importância de cuidar da nossa saúde mental e daqueles ao nosso redor e os animais de estimação, comprovadamente, desempenham papel importante no suporte à saúde mental. Você pode saber mais sobre o assunto seguindo a psicóloga Daniella Lima no instagram @umaprofessoracriativa





