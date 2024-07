A- A+

Saúde Melasma pode ser tratado com cosméticos? Ainda não existe uma cura definitiva para o melasma, mas o cosmético é uma boa ferramenta para cuidar da pele e ajudar na manutenção do tratamento

Melasma é uma condição que causa manchas escuras na pele, principalmente de mulheres e frequentemente no rosto. Ele ocorre devido à produção excessiva de melanina, o pigmento que dá cor à pele. Fatores como exposição solar, alterações hormonais e predisposição genética podem desencadear essa condição. Mas será que o melasma pode ser tratado com cosméticos?

Ainda não existe uma cura para o melasma, mas há tratamentos eficazes que podem clarear as manchas e controlar a condição. Estes incluem o uso de protetores solares, cremes com ativos como hidroquinona, ácido azelaico e retinoides, e procedimentos dermatológicos como peelings e laser.



Para falar sobre os cuidados com a pele, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com a farmacêutica, doutora pela UFPE e Especialista em Farmácia estética, Lariza Alves

Ficou interessado? Acompanhe a entrevista completa no link abaixo do Youtube

Você também pode acompanhar o mesmo conteúdo no podcast Canal Saúde, no Podcasts Folha de Pernambuco, acessando o player abaixo

Além da exposição solar, fatores hormonais (como gravidez e uso de anticoncepcionais), predisposição genética e o uso de certos medicamentos podem contribuir para o desenvolvimento do melasma.

A prevenção envolve o uso regular de protetor solar, mesmo em ambientes internos, para proteger contra luzes artificiais. Evitar a exposição ao sol e usar chapéus e roupas de proteção também são medidas recomendadas. Podem ser eficazes, mas os resultados variam de pessoa para pessoa. O tratamento geralmente é contínuo e requer cuidados diários com a pele para evitar a recorrência das manchas.

Farmacêutica Lariza Alves

A farmacêutica Lariza Alves reforça que o melasma é uma condição que não se trata de forma definitiva, mas pode ser controlada.

“Os cosméticos, principalmente os dermocosméticos, que contêm substâncias específicas, estudadas e que foram comprovadas para aquela finalidade, vão realmente trazer um benefício. Hoje as indústrias cosméticas e a indústria farmacêutica, vêm investindo muito na busca de substâncias que possam, cada vez mais, melhorar a condição da pele da pessoa que passa pelo problema de melasma. O cosmético é uma boa ferramenta para cuidar da pele e ajudar na manutenção do tratamento”.

A especialista lembra que nem toda mancha é melasma

“O melasma é uma mancha que é muito comum nas mulheres, principalmente na região da maçã do rosto na região do buço, acima dos lábios e também na testa, geralmente tem algumas pessoas que confundem melasma com outro tipo de mancha que podem acometer a pele. mas se a manha for só de um lado do rosto não é melasma, e precisa ser investigado.”

Veja também

COMERCIÁRIOS Olimpíadas dos Comerciários com inscrições abertas até esta quarta-feira (24)