LITERATURA Mulheres na Literatura: autoras nacionais fazem lançamentos no Recife nesse fim de semana "As Novas Aventuras de Vinicinhos", de Vanessa Bandeira, e "A Menina do Vestido Amarelo", escrito por Maria Chocolate, serão lançados na Livraria do Jardim

Os lançamentos de duas obras da literatura infantil, escritas por mulheres, acontecerão no Recife, nesse sábado (28) e domingo (29). Os eventos gratuitos para quem busca uma programação literária recheada de atrações, acontecerão na Livraria do Jardim, localizada no Centro do Recife. Serão apresentados os livros "As Novas Aventuras de Vinicinhos", de Vanessa Bandeira, e "A Menina do Vestido Amarelo", de Maria Chocolate.

A agenda literária terá início às 15h deste sábado(28), com o lançamento de "As Novas Aventuras de Vinicinhos", escrito por Vanessa Bandeira. A obra retrata uma história repleta de calor e criatividade, na qual a autora colocou como personagens principais seus próprios filhos. Sua ideia era incentivar as crianças a criarem suas próprias narrativas, usando palavras e desenhos, para expressar suas inspirações e imaginação.

Escritora Maria Chocolate

Já no domingo, dia 29, às 10h, a estreia do livro "A Menina do Vestido Amarelo", fruto da criatividade da autora e poetisa mineira Maria Chocolate. A escritora apresenta uma menina de vestido amarelo, de fala e sorrisos fáceis, que se transformou numa linda mulher, cheia de luz, preocupada com a comunidade e que semeia amizade por onde passa.

Vale lembrar que ambos os lançamentos contarão com atividades especiais para o público, como uma roda de conversa sobre o processo criativo das autoras, uma sessão de fotos e autógrafos, possibilitando que os leitores tenham um momento de proximidade e interação com cada uma das escritoras.

