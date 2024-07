A- A+

GRAFITAGEM No Recife, crew de mulheres grafiteiras cria megamural em homenagem à rapper Bione Grafiteiras, conhecidas como PixeGirls, produzem mega mural exaltando o Movimento Hip Hop, na Rua da Saudade, no centro do Recife

Na histórica Rua da Saudade, uma das mais antigas e emblemáticas do Recife, no bairro da Boa Vista, foi inaugurado o megamural "Ritmo e Poesia", representando um marco na cultura Hip Hop da cidade. É uma homenagem especial à rapper Bione, ocupando a fachada do Edifício Garagem Central.Este é o primeiro megamural realizado por uma crew composta exclusivamente por mulheres grafiteiras, conhecida como PixeGirls, que este ano celebra uma década.

As artistas Tab e Bubu, responsáveis pela criação da arte, se uniram às técnicas em pintura Iara Souza, Inay Victoria, Lalesca Verti e Tab Brüxä nas alturas, para dar vida ao megamural de 275m². Segundo Tab, a ideia surgiu do desejo de homenagear uma pessoa em vida que representasse o Rap no Recife.

“Achamos que Bione seria a pessoa ideal para fazer com que os olhares fossem voltados para esse lugar. Estamos celebrando dez anos de crew e toda a nossa trajetória, resistência e luta ao longo dessa década se combina com as letras dela e com o que ela traz em suas músicas”, declarou.

Esse projeto recebeu incentivo do primeiro edital público em Pernambuco, promovido pela Secretaria Executiva de Inovação Urbana do Recife, que está transformando prédios em obras de arte. O tema do edital, "Recife Cidade da Música", busca celebrar a vocação da cidade para essa linguagem artística e seu ingresso na Rede de Cidades Criativas da UNESCO, na categoria de música.

A obra também contou com apoio da Tintas Iquine. Ao todo, foram investidos R$ 75 mil na produção e confecção do megamural.

“Unir o graffiti e a música é uma maneira de destacar a importância dessas duas expressões artísticas na construção da identidade cultural da cidade e do imaginário coletivo recifense, que está presente em cada obra. É trazer também a cultura da periferia para o centro da cidade, democratizando o acesso à arte e à cultura e agregando valor à paisagem urbana”, acrescenta a secretária executiva de Inovação Urbana do Recife, Flaviana Gomes.

